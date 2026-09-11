Пенсии и соцвыплаты под угрозой: повторит ли Украина сценарий гиперинфляции 2022 года

Министр финансов Сергей Марченко предупредил о возможных задержках с соцвыплатами в Украине из-за критического уровня ликвидности государственного бюджета. Выступая в парламентском комитете, чиновник призвал нардепов немедленно поддержать законопроекты, необходимые для получения финансовой помощи от ЕС и МВФ. В свою очередь глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что государству пока не хватает почти $30 млрд для покрытия оборонных расходов и дополнительных потребностей Сил обороны. Насколько реальна угроза задержек социальных выплат из-за дефицита ликвидности бюджета? Может ли сложившаяся ситуация привести к ухудшению экономической ситуации для обычных украинцев? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дыра в бюджете

Нельзя допустить повторение 2022-го года

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин обратил внимание, что те законопроекты о голосовании которых говорит министр Марченко, раза три уже отказывали голосовать нардепы.

"На сегодняшний момент, чтобы у нас не было иллюзий, мы с вами воюем в долг уже достаточно давно. У нас все социальные выплаты идут за счет заимствований, которые напрямую привязаны к программам макроэкономического финансирования и программам Международного валютного фонда. Эти программы называются очень просто – деньги в обмен на реформы. То есть, там есть маяки. Вы выполняете маяк – вы получаете деньги. Вы не выполняете маяк – вы не получаете деньги. Мы с вами в 2025 году по программе "Ukraine Facility" от ЕС не получили 5,5 миллиардов евро, потому что мы не выполнили маяки. Вы что думаете, что 2026-й год – это первый раз такое? Нет. Просто в этом году ситуация критичней. Она критичней потому, что обстрелы украинского бизнеса привели к уменьшению доходов украинского бюджета. У нас бизнес меньше платить начал. В августе на 30% меньше сократилось объем оплаты", – отметил эксперт.

Олег Пендзин продолжает, так что, когда мы анализируем эти вещи, мы должны понимать, что это все очень сильно взаимосвязано. Поэтому единственная надежда сегодня, что нардепы все-таки проголосуют эти законы и мы получим те деньги, которые нам обещаны.

Рассуждая о том, ухудшится ли экономическая ситуация в стране, если Рада не проголосует необходимые законопроекты, эксперт отметил, что министр Марченко уже прямо все и так сказал. Он пригрозил, что может получиться так, что нам придется выпускать облигации, которые будет выкупать Национальный банк Украины, как это было в 2022 году. В 2022 году Национальный банк выкупил облигации на 400 миллиардов.

"Тогда это привело к тому, что у нас инфляция подскочила до 27%, а курс подскочил с 24-25 гривен за доллар до 36. Марченко прямым тестом сказал: вы хотите такого же? Речь не идет о том, что не будет соцвыплат. Речь идет о том, что источник может быть таким, что приведет к серьезным инфляционным процессам", – констатировал Олег Пендзин.

Крайне некачественная макроэкономическая политика дает о себе знать

Экономист, президент Международного института свободы (Украина) Ярослав Романчук так прокомментировал ситуацию:

"Пятый год войны, пятый бюджет военного времени. Все сверстано и согласовано. Есть внешние источники финансирования, по которым, как нам говорил Марченко и все остальные, мы получим на два года 90 млрд долларов. Есть определенные бумаги, подписанные в рамках МВФ с другими донорами. Как может правительство планировать или осуществлять платежи, когда у тебя третий квартал еще идет, а у тебя дырка в 30 млрд долларов? Значит, вы, Министерство финансов, Министерство экономики, Кабинет министров в целом, Офис президента, как лебедь, рак и щука. Никто не знает, что там творится".

Эксперт отмечает, самый большой скандальный дефект украинской экономической политики состоит в том, что у нас нет центра макроэкономического управления и координации действий. Ведь, несмотря на то, что в Украине продолжается полномасштабная война, появились реактивные дроны и еще какие-то моменты, но в целом все же можно было предвидеть. Поэтому, когда кто-то заявляет, что у нас дыра в 30 млрд долларов, значит, это говорит об отвратительном планировании, либо о вопиющем обмане тех наших партнеров, которые обещали нам помочь в течение года.

"В той или иной степени, всегда у правительства должен быть план B, план C, как себя повести в случае, если будет задержка с финансированием. Мы же имеем следствие того, что у нас крайне некачественная макроэкономическая политика, нету согласования. Опять же, я еще в 2022-м году, еще с самого начала полномасштабной войны, предлагал и говорил создать тот самый экономический штаб, иметь своего главнокомандующего от экономики, который делал бы координацию монетарной, фискальной, регуляторной, центральной и региональной политики. Такого по сегодняшний день нету. Вот мы и получили. Этот лебедь, рак и щука разносят бюджет, нету представления о том, какие расходные статьи должны быть несеквестируемые. А сам факт появления разговоров о проблемах с бюджетом говорит о том, что инерция неуправляемой экономической политики привела к серьезным последствиям для экономики в целом", – отметил собеседник портала "Комментарии".

При этом Ярослав Романчук говорит, что, когда министр Марченко апеллирует к нардепам, говоря о том, что нужно срочно принять законопроекты, необходимые для получения финансовой помощи ЕС и МВФ, то это выглядит так, что он пытается "горячую картошку" кому-то перекинуть.

"Он пытается эту картошку перекинуть, как будто он здесь ни при чем. А проблемы, которые в бюджете этого года, всех предыдущих лет, в сфере управления налогами и так далее, в том числе, лежат на Минфине, который должен был превратиться в ведомство, которое четко и понятно говорит "нет", которое предлагает радикально сократить издержки невоенного характера, а они, напомню, в 2025 году составили порядка 100 миллиардов долларов. То есть это абсолютно неприемлемая цифра для страны, которая воюет, и в которой военные расходы существенно ниже", – подытожил экономист.

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