Пенсії та соцвиплати під загрозою: чи повторить Україна сценарій гіперінфляції 2022 року

Міністр фінансів Сергій Марченко попередив про можливі затримки із соцвиплатами в Україні через критичний рівень ліквідності державного бюджету. Виступаючи у парламентському комітеті, урядовець закликав нардепів негайно підтримати законопроекти, необхідні для отримання фінансової допомоги від ЄС та МВФ. У свою чергу, голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що державі поки не вистачає майже $30 млрд для покриття оборонних витрат і додаткових потреб Сил оборони. Наскільки реальною є загроза затримок соціальних виплат через дефіцит ліквідності бюджету? Чи може ситуація, що склалася, призвести до погіршення економічної ситуації для звичайних українців? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Діра у бюджеті

Не можна допустити повторення 2022 року

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин звернув увагу, що ті законопроекти про голосування яких говорить міністр Марченко, три рази вже відмовляли голосувати нардепи.

"На сьогоднішній момент, щоб у нас не було ілюзій, ми з вами воюємо в борг уже досить давно. У нас усі соціальні виплати йдуть за рахунок запозичень, які безпосередньо прив'язані до програм макроекономічного фінансування та програм Міжнародного валютного фонду. Ці програми називаються дуже просто – гроші в обмін на реформи. Тобто там є маяки. Ви виконуєте маяк – ви отримуєте гроші. Ви не виконуєте маяк – ви не отримуєте грошей. Ми з вами у 2025 році за програмою "Ukraine Facility" від ЄС не отримали 5,5 мільярда євро, тому що ми не виконали маяки. Ви, що думаєте, що 2026 рік – це вперше таке? Ні. Просто цього року ситуація критичніша. Вона критичніша тому, що обстріли українського бізнесу призвели до зменшення доходів українського бюджету. У нас бізнес менше почав платити. У серпні на 30% менше скоротився обсяг оплати", – наголосив експерт.

Олег Пендзин продовжує, тому, коли ми аналізуємо ці речі, ми повинні розуміти, що це все дуже взаємопов'язане. Тому єдина надія сьогодні, що нардепи таки проголосують ці закони і ми отримаємо ті гроші, які нам обіцяно.

Розмірковуючи про те, чи економічна ситуація в країні погіршиться, якщо Рада не проголосує необхідні законопроекти, експерт зазначив, що міністр Марченко вже прямо все і так сказав. Він пригрозив, що може вийти так, що нам доведеться випускати облігації, які викуповуватиме Національний банк України, як це було 2022 року. 2022 року Національний банк викупив облігації на 400 мільярдів.

"Тоді це призвело до того, що у нас інфляція підскочила до 27%, а курс підскочив із 24-25 гривень за долар до 36. Марченко прямим тестом сказав: ви хочете такого ж? Не йдеться про те, що не буде соцвиплат. Йдеться про те, що джерело може бути таким, що призведе до серйозних інфляційних процесів", – констатував Олег Пендзин.

Вкрай неякісна макроекономічна політика дається взнаки

Економіст, президент Міжнародного інституту свободи (Україна) Ярослав Романчук так прокоментував ситуацію:

"П'ятий рік війни, п'ятий бюджет воєнного часу. Все зверстано та узгоджено. Є зовнішні джерела фінансування, за якими, як нам казав Марченко та решта, ми отримаємо на два роки 90 млрд доларів. Існують певні папери, підписані в рамках МВФ з іншими донорами. Як може уряд планувати або здійснювати платежі, коли в тебе ще третій квартал іде, а в тебе вже дірка в 30 млрд доларів? Отже, ви, Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Кабінет міністрів загалом, Офіс президента, як лебідь, рак та щука. Ніхто не знає, що там діється".

Експерт зазначає, що найбільший скандальний дефект української економічної політики полягає в тому, що у нас немає центру макроекономічного управління та координації дій. Адже, незважаючи на те, що в Україні триває повномасштабна війна, з'явилися реактивні дрони та ще якісь моменти, але в цілому все ж таки можна було передбачити. Тому, коли хтось заявляє, що у нас дірка в 30 млрд доларів, значить, це говорить про погане планування, або про обман тих наших партнерів, які обіцяли нам допомогти протягом року.

"Тою чи іншою мірою, завжди в уряду має бути план B, план C, як повестися у разі, якщо буде затримка з фінансуванням. Ми ж маємо наслідок того, що в нас украй неякісна макроекономічна політика, немає узгодження. Знову ж таки, я ще 2022-го року, ще з самого початку повномасштабної війни, пропонував і казав створити той самий економічний штаб, мати свого головнокомандувача від економіки, який робив би координацію монетарної, фіскальної, регуляторної, центральної та регіональної політики. Такого до сьогодні немає. Ось ми й здобули. Цей лебідь, рак і щука розносять бюджет, немає уявлення про те, які видаткові статті мають бути несеквестовані. А сам факт появи розмов про проблеми з бюджетом говорить про те, що інерція некерованої економічної політики призвела до серйозних наслідків для економіки загалом", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

При цьому Ярослав Романчук каже, що коли міністр Марченко апелює до нардепів, говорячи про те, що потрібно терміново ухвалити законопроекти, необхідні для отримання фінансової допомоги ЄС і МВФ, то це виглядає так, що він намагається "гарячу картоплю" комусь перекинути.

"Він намагається цю картоплю перекинути, наче він тут ні до чого. А проблеми, які в бюджеті цього року, всіх попередніх років, у сфері управління податками і так далі, зокрема, лежать на Мінфіні, який мав перетворитися на відомство, яке чітко і зрозуміло говорить "ні", яке пропонує радикально скоротити витрати невоєнного характеру, а вони, нагадаю, у 2025 році склали. Тобто це абсолютно неприйнятна цифра для країни, яка воює, і в якій військові витрати суттєво нижчі", – підсумував економіст.

Читайте також на порталі "Коментарі" – товари, валюта та авто на сотні мільйонів: митники показали масштаби порушень.



