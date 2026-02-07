Пенсии под контролем: за что украинцев могут заставить вернуть выплаты

Чрезмерно выплаченные пенсии в Украине подлежат возврату, если переплата возникла из-за злоупотребления со стороны пенсионера или предоставления работодателем недостоверных данных. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Черновицкой области.

Пенсии. Фото: из открытых источников

Согласно законодательству, в случае добровольного невозврата средств, Пенсионный фонд имеет право взыскать переплату на основании собственного решения или через суд. В ведомстве объяснили, что на размер пенсии влияют обстоятельства, о которых пенсионеры обязаны уведомлять ПФУ.

В частности, речь идет о трудоустройстве, увольнении с работы, открытии или прекращении предпринимательской деятельности. Это важно, поскольку ряд доплат, надбавок и повышений начисляется исключительно неработающим пенсионерам. При трудоустройстве такие выплаты должны быть прекращены.

Отдельно в Пенсионном фонде отметили пенсии за выслугу лет. Если пенсионер возвращается к работе по специальности, дающей право на такой вид пенсии, ее выплата должна быть полностью прекращена.

Также граждане обязаны информировать ПФУ об изменении места жительства. При переезде с горной местности может быть отменена соответствующая доплата, которая составляет 20% от пенсии.

Уведомлять фонд необходимо и в случае изменения статуса, в частности, лишения статуса ветерана войны определенных категорий. Кроме того, при трудоустройстве должна быть приостановлена надбавка на содержание детей младше 18 лет.

В случае прекращения обучения или перевода на другую форму получения образования ребенку умершего кормильца начисление выплат также подлежит остановке. В ПФУ отмечают, что переплата возможна и из-за ошибок или недостоверных данных, представленных работодателем по зарплате или страховому стажу.

Читайте на портале "Комментарии" — пенсии в Украине вырастут вдвое: министр раскрыл детали.



