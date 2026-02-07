logo_ukra

Пенсії під контролем: за що українців можуть змусити повернути виплати
Пенсії під контролем: за що українців можуть змусити повернути виплати

ПФУ пояснив, у яких випадках надміру отримані пенсії підлягають обов’язковому стягненню

7 лютого 2026, 17:30
Автор:
Кравцев Сергей

Надміру виплачені пенсії в Україні підлягають поверненню, якщо переплата виникла через зловживання з боку пенсіонера або подання роботодавцем недостовірних даних. Про це повідомили у Пенсійному фонді Чернівецької області.

Пенсії під контролем: за що українців можуть змусити повернути виплати

Пенсії. Фото: з відкритих джерел

Згідно із законодавством, у разі добровільного неповернення коштів Пенсійний фонд має право стягнути переплату на підставі власного рішення або через суд. У відомстві пояснили, що на розмір пенсії впливають обставини, про які пенсіонери зобов’язані повідомляти ПФУ.

Зокрема, йдеться про працевлаштування, звільнення з роботи, відкриття або припинення підприємницької діяльності. Це важливо, оскільки низка доплат, надбавок і підвищень нараховується виключно непрацюючим пенсіонерам. У разі працевлаштування такі виплати мають бути припинені.

Окремо у Пенсійному фонді наголосили на пенсіях за вислугу років. Якщо пенсіонер повертається до роботи за спеціальністю, яка дає право на такий вид пенсії, її виплата повинна бути повністю припинена.

Також громадяни зобов’язані інформувати ПФУ про зміну місця проживання. У разі переїзду з гірської місцевості може бути скасована відповідна доплата, яка становить 20% від пенсії.

Повідомляти фонд необхідно і у випадку зміни статусу, зокрема позбавлення статусу ветерана війни певних категорій. Крім того, при працевлаштуванні має бути припинена надбавка на утримання дітей до 18 років.

У разі припинення навчання або переведення на іншу форму здобуття освіти дитині померлого годувальника нарахування виплат також підлягає зупиненню. У ПФУ зазначають, що переплата можлива й через помилки або недостовірні дані, подані роботодавцем щодо зарплати чи страхового стажу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — пенсії в Україні зростуть вдвічі: міністр розкрив деталі.




Джерело: https://www.facebook.com/cv.pfu.gov.ua/
