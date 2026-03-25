Пенсии украинцев вырастут на 20%: кто получит безумные надбавки и за что могут их забрать

Некоторые категории украинцев имеют право на повышенные пенсионные и социальные выплаты за счет надбавок за проживание в горных населенных пунктах. Соответствующее постановление Кабинета министров уже вступило в силу. Об этом сообщает "Юридический советчик для ВПЛ".

Речь идет о гражданах, проживающих, работающих или обучающихся в населенных пунктах, имеющих официальный горный статус. В частности, право на доплату имеют пенсионеры, внутренне перемещенные лица и получатели ряда государственных социальных выплат.

Список таких населенных пунктов определен отдельным постановлением Кабмина №647. Размер надбавки составляет 20% и рассматривается в качестве компенсации за сложные условия жизни – горный рельеф, худшую транспортную доступность и ограниченную инфраструктуру.

Выплата назначается только при условии, что человек официально проживает в горном населенном пункте не менее шести месяцев. При выезде с такой территории доплата автоматически прекращается.

Для работающих граждан оформление осуществляется через работодателя, а для студентов – через учебное заведение.

Надбавка начисляется в ряд социальных выплат, в частности пенсий, государственной помощи семьям с детьми, социальной помощи лицам с инвалидностью, выплатам по уходу, помощи детям-сиротам, а также государственным стипендиям.

В то же время правительство предусмотрело и четкие основания для прекращения выплат. Среди них – отсутствие проживания или работы в горном населенном пункте более шести месяцев, пребывание за границей более 60 дней без уважительных документально подтвержденных причин, получение выплат в другом населенном пункте или выплата ЕСВ за пределами горной территории.

Таким образом, государство оставляет право на повышенные выплаты только гражданам, реально живущим и работающим в сложных условиях горных регионов.

Читайте на портале "Комментарии" — не ведитесь – 2200 грн "компенсации" уже рассылают украинцам: новая волна мошенничества маскируется под Сбербанк.



