Пенсії українців зростуть на 20%: хто отримає шалені надбавки і за що можуть їх забрати

Деякі категорії українців мають право на підвищені пенсійні та соціальні виплати завдяки надбавкам за проживання у гірських населених пунктах. Відповідна постанова Кабінету міністрів уже набрала чинності. Про це повідомляє "Юридичний порадник для ВПО".

Йдеться про громадян, які проживають, працюють або навчаються у населених пунктах, що мають офіційний статус гірських. Зокрема, право на доплату мають пенсіонери, внутрішньо переміщені особи та отримувачі низки державних соціальних виплат.

Перелік таких населених пунктів визначений окремою постановою Кабміну №647. Розмір надбавки становить 20% і розглядається як компенсація за складні умови життя – гірський рельєф, гіршу транспортну доступність та обмежену інфраструктуру.

Виплата призначається лише за умови, що людина офіційно проживає у гірському населеному пункті не менше шести місяців поспіль. У разі виїзду з такої території доплата автоматично припиняється.

Для працюючих громадян оформлення здійснюється через роботодавця, а для студентів – через навчальний заклад.

Надбавка нараховується до низки соціальних виплат, зокрема пенсій, державної допомоги сім’ям із дітьми, соціальної допомоги особам з інвалідністю, виплат на догляд, допомоги дітям-сиротам, а також до державних стипендій.

Водночас уряд передбачив і чіткі підстави для припинення виплат. Серед них – відсутність проживання або роботи у гірському населеному пункті понад шість місяців, перебування за кордоном більш як 60 днів без поважних документально підтверджених причин, отримання виплат в іншому населеному пункті або сплата ЄСВ поза межами гірської території.

Таким чином, держава залишає право на підвищені виплати лише тим громадянам, які реально живуть і працюють у складних умовах гірських регіонів.

