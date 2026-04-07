"Пенсионерам нужно сообщить о возрасте, чтобы получить на 20% большую пенсию": в Раде объяснили ситуацию

Большинство пенсионеров в Украине получает пенсию ниже прожиточного минимума и каждая доплата важна для пожилых людей. Этим пользуются кибермошенники – сообщают, что пенсионерам якобы нужно актуализировать свой возраст, чтобы получить большие выплаты. В Раде рассказали, как насчитывают пенсии украинцам.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Даниил Гетманцев сообщил, что мошеннические схемы актуализировались на фоне перерасчетов пенсий в марте и апреле, связанных с индексацией и перерасчетами работающим пенсионерам. По его словам, мошенники традиционно пользуются периодами повышенного внимания к социальным выплатам, распространяя ложную информацию и манипуляции, направленные, прежде всего, на людей старшего возраста.

"В последнее время в Telegram-пабликах с большой аудиторией снова начала распространяться волна дезинформации о якобы "необходимости сообщить Пенсионному фонду Украины о своем возрасте для получения повышенной пенсии". В таких сообщениях обещают доплату до 20%. Понятно, что для людей с небольшими пенсиями подобные обещания выглядят привлекательно и желают воспользоваться такой возможностью”, — отметил нардеп.

Политик предупредил, что злоумышленники используют официальную символику и логотипы государственных органов. Таким образом создают впечатление подлинности. В текстах, по его словам, отмечается, что для начисления доплаты необходимо "информировать фонд о своем возрасте". Пользователям предлагают несколько вариантов лет рождения, чтобы выбрать нужный и перейти по соответствующей ссылке.

"Это манипуляция, цель которой — заставить доверчивых граждан перейти по сомнительным ссылкам. Они ведут на фишинговые ресурсы, где аферисты могут похитить персональные данные, получить доступ к банковским картам или аккаунтам в соцсетях. Важно помнить: Пенсионный фонд Украины не создает подобных ресурсов, не требует подтверждения личной информации из-за посторонних ссылок”, — подчеркнул политик.

Нардеп призвал не переходить по подозрительным ссылкам, которые обещают такие "легкие деньги". А если стали жертвами злоумышленников, нужно немедленно обратиться в киберполицию и сообщить банку для блокирования возможных несанкционированных операций.

