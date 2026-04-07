"Пенсионерам нужно сообщить о возрасте, чтобы получить на 20% большую пенсию": в Раде объяснили ситуацию

Кречмаровская Наталия
Большинство пенсионеров в Украине получает пенсию ниже прожиточного минимума и каждая доплата важна для пожилых людей. Этим пользуются кибермошенники – сообщают, что пенсионерам якобы нужно актуализировать свой возраст, чтобы получить большие выплаты. В Раде рассказали, как насчитывают пенсии украинцам.
Народный депутат Даниил Гетманцев сообщил, что мошеннические схемы актуализировались на фоне перерасчетов пенсий в марте и апреле, связанных с индексацией и перерасчетами работающим пенсионерам. По его словам, мошенники традиционно пользуются периодами повышенного внимания к социальным выплатам, распространяя ложную информацию и манипуляции, направленные, прежде всего, на людей старшего возраста.
Политик предупредил, что злоумышленники используют официальную символику и логотипы государственных органов. Таким образом создают впечатление подлинности. В текстах, по его словам, отмечается, что для начисления доплаты необходимо "информировать фонд о своем возрасте". Пользователям предлагают несколько вариантов лет рождения, чтобы выбрать нужный и перейти по соответствующей ссылке.
Нардеп призвал не переходить по подозрительным ссылкам, которые обещают такие "легкие деньги". А если стали жертвами злоумышленников, нужно немедленно обратиться в киберполицию и сообщить банку для блокирования возможных несанкционированных операций.
