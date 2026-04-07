“Пенсіонерам потрібно повідомити про вік, щоб отримати на 20% більшу пенсію”: у Раді пояснили ситуацію

Більшість пенсіонерів в Україні отримує пенсію нижчу за прожитковий мінімум і кожна доплата важлива для літніх людей. Цим користуються кібершахраї — повідомляють, що пенсіонерам нібито потрібно актуалізувати свій вік, щоб отримати більші виплати. У Раді розповіли, як нараховують пенсії українцям.

Народний депутат Данило Гетманцев повідомив, що шахрайські схеми актуалізувалися на тлі перерахунків пенсій у березні та квітні, пов’язаних з індексацією та перерахунками працюючим пенсіонерам. За його словами, шахраї традиційно користуються періодами підвищеної уваги до соціальних виплат, поширюючи неправдиву інформацію та маніпуляції, спрямовані передусім на людей старшого віку.

“Останнім часом у Telegram-пабліках із великою аудиторією знову почала поширюватися хвиля дезінформації про нібито “необхідність повідомити Пенсійний фонд України про свій вік для отримання підвищеної пенсії”. У таких повідомленнях обіцяють доплату до 20%. Зрозуміло, що для людей із невеликими пенсіями подібні обіцянки виглядають привабливо та викликають бажання скористатися такою можливістю”, — зазначив нардеп.

Політик попередив, що зловмисники використовують офіційну символіку та логотипи державних органів. Таким чином створюють враження достовірності. У текстах, за його словами, зазначається, що для нарахування доплати необхідно лише “поінформувати фонд про свій вік”. Користувачам пропонують декілька варіантів років народження, щоб обрати потрібний та перейти за відповідним посиланням.

“Це маніпуляція, мета якої – змусити довірливих громадян перейти за сумнівними посиланнями. Вони ведуть на фішингові ресурси, де аферисти можуть викрасти персональні дані, отримати доступ до банківських карток або акаунтів у соцмережах. Важливо пам’ятати: Пенсійний фонд України не створює подібних ресурсів, не вимагає підтвердження особистої інформації через сторонні посилання”, — наголосив політик.

Нардеп закликав не переходити за підозрілими посиланнями, які обіцяють такі “легкі гроші”. А якщо стали жертвами зловмисників, то потрібно негайно звернутися до кіберполіції та повідомити банк для блокування можливих несанкціонованих операцій.

