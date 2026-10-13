Плохие новости для властей: Украина останется без денег ЕС

Украина может не получить определенную часть денег, которые выделил Евросоюз. В Раде пока отложили рассмотрение антикоррупционной стратегии, однако Европа вряд ли будет давать деньги авансом.

Украина-ЕС. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассказал, что после состоявшегося 12 октября заседания фракции "Слуга народа" на 13 октября в парламенте сняли с повестки дня антикоррупционную стратегию на 2026-2028 годы. По словам эксперта, дедлайн о финансировании по этой стратегии завершился 1 октября, однако решили еще отложить. История проста – голосуем стратегию, получаем пару сотен миллионов евро, пояснил Рейтерович.

"Это даже не законопроект, мы такие стратегии пачками принимаем. И, конечно, они далеко не всегда в полном формате реализуются на практике. Но сам по себе шаг очень симптоматичен, ведь как на это реагировать нашим европейским партнерам? То, что власть снова откладывает необходимость голосовать за важные антикоррупционные законопроекты", — отметил эксперт.

По его словам, представитель монобольшинства на согласительном совете имеет решающий голос – какие проекты законов будут рассматривать, а какие снимать. Эксперт предположил, что на Банковой решили пока не трогать эту тему, а проголосовать другие законопроекты, надеясь, что для Европы этого будет достаточно, и она разблокирует выделение Украине финансовой помощи.

"Здесь у меня тогда плохая новость. Европейцы, к сожалению для нас, ничего авансом делать не будут. Они будут требовать конкретных решений, которые прописаны в соответствующих документах и только на основе этих решений они будут выделять нам средства. Поэтому сейчас высока вероятность, что какую-то сумму мы финально потеряем, потому что уже октябрь, и если мы не успеем до определенного срока, то Украина уже вряд ли тогда на эти средства сможет рассчитывать. Таков стратегический ход от представителей власти. Он, к сожалению, ожидаемый”, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению эксперта Тараса Загороднего, Европа хочет от Украины.



