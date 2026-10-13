Плохие новости для властей: Украина останется без денег ЕС

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Украина может не получить определенную часть денег, которые выделил Евросоюз. В Раде пока отложили рассмотрение антикоррупционной стратегии, однако Европа вряд ли будет давать деньги авансом.
Украина-ЕС. Фото портал "Комментарии"
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассказал, что после состоявшегося 12 октября заседания фракции "Слуга народа" на 13 октября в парламенте сняли с повестки дня антикоррупционную стратегию на 2026-2028 годы. По словам эксперта, дедлайн о финансировании по этой стратегии завершился 1 октября, однако решили еще отложить. История проста – голосуем стратегию, получаем пару сотен миллионов евро, пояснил Рейтерович.
По его словам, представитель монобольшинства на согласительном совете имеет решающий голос – какие проекты законов будут рассматривать, а какие снимать. Эксперт предположил, что на Банковой решили пока не трогать эту тему, а проголосовать другие законопроекты, надеясь, что для Европы этого будет достаточно, и она разблокирует выделение Украине финансовой помощи.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению эксперта Тараса Загороднего, Европа хочет от Украины.