Погані новини для влади: Україна залишиться без грошей ЄС

Україна може не отримати певної частини грошей, які виділив Євросоюз. У Раді поки відклали розгляд антикорупційної стратегії, однак Європа навряд чи даватиме гроші авансом.

Україна-ЄС. Фото з відкритих джерел

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович розповів, що після засідання фракції “Слуга народу”, яке відбулося 12 жовтня, на 13 жовтня в парламенті зняли з порядку денного антикорупційну стратегію на 2026-2028 роки. За словами експерта, дедлайн щодо фінансування по цій стратегії завершився 1 жовтня, однак вирішили ще відкласти. Історія проста — голосуємо стратегію, отримуємо пару сотень мільйонів євро, пояснив Рейтерович.

“Це навіть не законопроєкт, ми такі стратегії пачками приймаємо. І, звісно, вони далеко не завжди в повному форматі реалізуються на практиці. Але сам по собі крок дуже симптоматичний, адже як на це реагувати нашим європейським партнерам? Те, що влада знову відкладає необхідність голосувати за важливі антикорупційні законопроєкти”, — зазначив експерт.

За його словами, представник монобільшості на погоджувальній раді має вирішальний голос — які проєкти законів будуть розглядати, а які знімати. Експерт припустив, що на Банковій вирішили поки не чіпати цю тему, а проголосувати інші законопроєктів, сподіваючись, що для Європи цього буде достатньо і вона розблокує виділення Україні фінансової допомоги.

“Тут в мене тоді погана новина. Європейці, на жаль для нас, нічого авансом робити не будуть. Вони будуть вимагати конкретних рішень, які прописані у відповідних документах і тільки на основі цих рішень вони будуть виділяти нам кошти. Тому зараз є висока ймовірність, що якусь суму ми фінально втратимо, бо вже жовтень, і якщо ми не встигнемо до визначеного терміну, то Україна вже навряд чи тоді на ці кошти зможе розраховувати. Такий стратегічний хід від представників влади. Він, на жаль, очікуваний”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку експерта Тараса Загороднього, Європа хоче від України.



