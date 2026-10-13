Погані новини для влади: Україна залишиться без грошей ЄС

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Кречмаровская Наталия
Україна може не отримати певної частини грошей, які виділив Євросоюз. У Раді поки відклали розгляд антикорупційної стратегії, однак Європа навряд чи даватиме гроші авансом.
Україна-ЄС. Фото з відкритих джерел
Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович розповів, що після засідання фракції “Слуга народу”, яке відбулося 12 жовтня, на 13 жовтня в парламенті зняли з порядку денного антикорупційну стратегію на 2026-2028 роки. За словами експерта, дедлайн щодо фінансування по цій стратегії завершився 1 жовтня, однак вирішили ще відкласти. Історія проста — голосуємо стратегію, отримуємо пару сотень мільйонів євро, пояснив Рейтерович.
За його словами, представник монобільшості на погоджувальній раді має вирішальний голос — які проєкти законів будуть розглядати, а які знімати. Експерт припустив, що на Банковій вирішили поки не чіпати цю тему, а проголосувати інші законопроєктів, сподіваючись, що для Європи цього буде достатньо і вона розблокує виділення Україні фінансової допомоги.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку експерта Тараса Загороднього, Європа хоче від України.