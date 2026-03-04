Почему в Украине резко дорожает горючее: какие причины и цены на АЗС

Рубрики
Slava Kot
После обострения ситуации на Ближнем Востоке украинские водители столкнулись с резким скачком стоимости бензина и дизеля. Утром 3 марта цены на горючее на АЗС выросли на 2-3 гривны за литр, а уже 4 марта подорожание продолжилось. Собрали мнения экспертов, почему это произошло и какой может быть цена на горючее в ближайшее время.
Растут цены на горючее в Украине. Фото из открытых источников
Специалист топливно-энергетического сектора Виктор Гальчинский считает, что Украина полностью зависит от импорта нефти и нефтепродуктов. Следовательно, любые колебания мировых котировок мгновенно отражаются на цене бензина на украинских АЗС. Обострение в Персидском заливе повлекло за собой нервную реакцию рынков и подтолкнуло трейдеров к пересмотру цен.
Основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин в эфире Новости.LIVE заверил, что дефицита горючего в Украине нет, а запасов достаточно. В то же время он предупреждает, что из-за ажиотажа стоимость бензина может подняться до 80 гривен за литр.
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает синхронное повышение цен основанием для проверки Антимонопольного комитета.
В свою очередь президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар называет нынешние тенденции частично спекулятивными.
Таким образом, ситуация остается нестабильной, а цены на топливо в Украине напрямую будут зависеть от развития событий на мировом нефтяном рынке.
По состоянию на 4 марта цены на горючее на украинских заправках за литр бензина были следующие:
