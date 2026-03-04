Почему в Украине резко дорожает горючее: какие причины и цены на АЗС

После обострения ситуации на Ближнем Востоке украинские водители столкнулись с резким скачком стоимости бензина и дизеля. Утром 3 марта цены на горючее на АЗС выросли на 2-3 гривны за литр, а уже 4 марта подорожание продолжилось. Собрали мнения экспертов, почему это произошло и какой может быть цена на горючее в ближайшее время.

Растут цены на горючее в Украине. Фото из открытых источников

Специалист топливно-энергетического сектора Виктор Гальчинский считает, что Украина полностью зависит от импорта нефти и нефтепродуктов. Следовательно, любые колебания мировых котировок мгновенно отражаются на цене бензина на украинских АЗС. Обострение в Персидском заливе повлекло за собой нервную реакцию рынков и подтолкнуло трейдеров к пересмотру цен.

Основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин в эфире Новости.LIVE заверил, что дефицита горючего в Украине нет, а запасов достаточно. В то же время он предупреждает, что из-за ажиотажа стоимость бензина может подняться до 80 гривен за литр.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает синхронное повышение цен основанием для проверки Антимонопольного комитета.

"Ситуация вопиющая: не может быть консолидированного, скоординированного поднятия цены на горючее абсолютно у всех трейдеров на следующий день после начала войны в Персидском заливе. Потому что цена на нефтепродукты растет как минимум за 20 дней после удорожания нефти на мировом рынке", — заметил Пендзин в эфире "Эспрессо".

В свою очередь президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар называет нынешние тенденции частично спекулятивными.

"Не приходится делать какие-то однозначные выводы, что цена на нефть взлетит в космос и будет через несколько дней глобальный экономический кризис. Это раскручивается, потому что есть много тех, кто хотят на этом заработать – разного калибра международные трейдеры, банки, конечно, что это в интересах Ирана и особенно России", – объясняет Гончар.

Таким образом, ситуация остается нестабильной, а цены на топливо в Украине напрямую будут зависеть от развития событий на мировом нефтяном рынке.

По состоянию на 4 марта цены на горючее на украинских заправках за литр бензина были следующие:

— А-95 – от 63,99 до 73,99 гривны

— Дизельное топливо – 63,99–73,99 гривны

— А-100 – 78,99–80,99 гривны

