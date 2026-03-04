Чому в Україні різко дорожчає пальне: які причини та ціни на АЗС

Після загострення ситуації на Близькому Сході українські водії зіткнулися з різким стрибком вартості бензину та дизеля. Вранці 3 березня ціни на пальне на АЗС зросли на 2-3 гривні за літр, а вже 4 березня подорожчання продовжилося. Зібрали думки експертів, чому це сталося і якою може бути ціна на пальне найближчим часом.

Ростуть ціни на пальне в Україні. Фото з відкритих джерел

Фахівець з паливно-енергетичного сектору Віктор Гальчинський вважає, що Україна повністю залежить від імпорту нафти та нафтопродуктів. Відтак будь-які коливання світових котирувань миттєво відображаються на ціні бензину на українських АЗС. Загострення в Перській затоці спричинило нервову реакцію ринків і підштовхнуло трейдерів до перегляду цін.

Засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін в ефірі Новини.LIVE запевнив, що дефіциту пального в Україні немає, а запасів достатньо. Водночас він попереджає, що через ажіотаж вартість бензину може піднятися до 80 гривень за літр.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає синхронне підвищення цін підставою для перевірки з боку Антимонопольного комітету.

"Ситуація кричуща: не може бути консолідованого, скоординованого підняття ціни на пальне абсолютно в усіх трейдерів на наступний день після початку війни в Перській затоці. Тому що ціна на нафтопродукти зростає як мінімум за 20 днів після подорожчання нафти на світовому ринку", — зауважив Пендзин в ефірі "Еспресо".

Своєю чергою президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар називає нинішні тенденції частково спекулятивними.

"Не доводиться робити якісь однозначні висновки, що ціна на нафту злетить в космос і буде через кілька днів глобальна економічна криза. Це розкручується, тому що є багато тих, хто хочуть на цьому заробити — різного калібру міжнародні трейдери, банки, звичайно, що це в інтересах Ірану і особливо Росії", — пояснює Гончар.

Таким чином ситуація залишається нестабільною, а ціни на пальне в Україні напряму залежатимуть від розвитку подій на світовому нафтовому ринку.

Станом на 4 березня ціни на пальне на українських заправках за літр бензину були такі:

- А-95 — від 63,99 до 73,99 гривні

- Дизельне паливо — 63,99–73,99 гривні

- А-100 — 78,99–80,99 гривні

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп заявив про рішення, яке втримає від подальшого стрімкого росту ціни на нафту та бензин.

Також "Коментарі" писали про те, як подорожчання пального ударить по сфері таксі.