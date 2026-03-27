Почти 80% украинцев увеличили расходы: что показали новые данные

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Почти 80% украинцев за последний год увеличили свои расходы, в то время как только незначительная часть населения пытается экономить.
Расходы украинцев увеличились
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rakuten Viber среди 25 тысяч пользователей.
Согласно исследованию, 78% респондентов отметили, что их расходы выросли по сравнению с предыдущим годом. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составил 76%.
В то же время, 13% опрошенных сообщили, что сократили расходы и пытаются экономить. Еще 9% отметили, что их уровень затрат остался без изменений.
Опрос также показал, что большинство украинцев пытаются контролировать свои финансы. Да, 72% респондентов имеют привычку планировать бюджет.
Из них 24% подробно просчитывают все расходы вперед, в то время как 48% концентрируются только на ключевых и регулярных платежах, в том числе коммунальных услугах.
В то же время 16% опрошенных отметили, что не видят смысла в финансовом планировании.
Результаты исследования свидетельствуют о росте финансовой нагрузки на население, но в то же время демонстрируют постепенное формирование культуры планирования расходов.