Майже 80% українців збільшили витрати: що показали нові дані
Майже 80% українців збільшили витрати: що показали нові дані

Більшість українців за рік почали витрачати більше — про це свідчить нове опитування

27 березня 2026, 15:29
Ткачова Марія

Майже 80% українців за останній рік збільшили свої витрати, тоді як лише незначна частина населення намагається економити.

Витрати українців збільшилися

Про це свідчать результати опитування, проведеного Rakuten Viber серед 25 тисяч користувачів.

Згідно з дослідженням, 78% респондентів зазначили, що їхні витрати зросли у порівнянні з попереднім роком. Для порівняння, у 2025 році цей показник становив 76%.

Водночас 13% опитаних повідомили, що скоротили витрати та намагаються економити. Ще 9% зазначили, що їхній рівень витрат залишився без змін.

Опитування також показало, що більшість українців намагаються контролювати свої фінанси. Так, 72% респондентів мають звичку планувати бюджет.

З них 24% детально прораховують усі витрати наперед, тоді як 48% концентруються лише на ключових і регулярних платежах, зокрема комунальних послугах.

Водночас 16% опитаних зазначили, що не бачать сенсу у фінансовому плануванні.

Результати дослідження свідчать про зростання фінансового навантаження на населення, але водночас демонструють поступове формування культури планування витрат.

Джерело: https://censor.net/n3607277
