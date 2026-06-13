Путин будет ошеломлен: на Западе приняли важное решение для будущего Украины

Международный валютный фонд и правительство Украины достигли предварительной договоренности по поводу очередного этапа финансовой поддержки, предусматривающего выделение почти 700 млн долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с ходом переговоров.

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Несмотря на невыполнение украинским парламентом одного из ключевых требований в рамках программы сотрудничества, МВФ согласился предоставить дополнительное время для ее выполнения, перенеся соответствующий дедлайн на июль. Это позволило сторонам сохранить прогресс в переговорах и двигаться дальше в рамках действующей программы финансирования.

Согласно информации Национального банка Украины, в случае утверждения результатов пересмотра советом директоров МВФ Украина получит доступ к траншу в эквиваленте 690 млн долларов США. Таким образом, общий объем средств, полученных в рамках программы, вырастет примерно до 2,2 млрд долларов.

В НБУ отмечают, что все количественные показатели эффективности и индикативные цели на конец марта были выполнены. В то же время в сфере структурных реформ наблюдается определенное замедление темпов.

"Все количественные критерии эффективности и индикативные цели к концу марта достигнуты, однако прогресс структурных реформ замедлился. Соглашения на уровне персонала были достигнуты после согласования корректирующих мер по устранению отклонений, дополнительных обязательств в сфере политики и пересмотру графика реформ", — говорится в сообщении регулятора.

Соглашение на уровне персонала стало возможным после согласования ряда корректирующих шагов, направленных на устранение выявленных отклонений, а также после уточнения политических обязательств и обновления графика проведения реформ.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский направил открытое письмо к российскому руководителю Владимиру Путину, в котором одним из ключевых месседжей стало предложение провести личную встречу. Ответ со стороны Кремля, как отмечают эксперты, был ожидаемым, однако в то же время он стал важным сигналом для международного сообщества. Такое мнение высказал профессор американистики Скотт Лукас, комментируя ситуацию с дипломатическими заявлениями.