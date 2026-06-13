Путін буде ошелешений: на Заході прийняли наважливе рішення для майбутнього України

Міжнародний валютний фонд та уряд України досягли попередньої домовленості щодо чергового етапу фінансової підтримки, який передбачає виділення майже 700 млн доларів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, ознайомлені з ходом переговорів.

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Попри невиконання українським парламентом однієї з ключових вимог у межах програми співпраці, МВФ погодився надати додатковий час для її виконання, перенісши відповідний дедлайн на липень. Це дозволило сторонам зберегти прогрес у переговорах і рухатися далі в межах чинної програми фінансування.

Згідно з інформацією Національного банку України, у разі затвердження результатів перегляду радою директорів МВФ, Україна отримає доступ до траншу в еквіваленті 690 млн доларів США. Таким чином, загальний обсяг коштів, отриманих у межах програми, зросте до приблизно 2,2 млрд доларів.

У НБУ зазначають, що всі кількісні показники ефективності та індикативні цілі станом на кінець березня були виконані. Водночас у сфері структурних реформ спостерігається певне уповільнення темпів.

"Усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі на кінець березня досягнуті, однак прогрес структурних реформ уповільнився. Угоди на рівні персоналу було досягнуто після погодження коригувальних заходів для усунення відхилень, додаткових зобов’язань у сфері політики та перегляду графіка реформ", — йдеться у повідомленні регулятора.

Домовленість на рівні персоналу стала можливою після узгодження низки коригувальних кроків, спрямованих на усунення виявлених відхилень, а також після уточнення політичних зобов’язань та оновлення графіка проведення реформ.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський надіслав відкритий лист до російського керівника Володимира Путіна, в якому одним із ключових меседжів стала пропозиція провести особисту зустріч. Відповідь з боку Кремля, як зазначають експерти, була очікуваною, однак вона водночас стала важливим сигналом для міжнародної спільноти. Таку думку висловив професор американістики Скотт Лукас, коментуючи ситуацію навколо дипломатичних заяв.