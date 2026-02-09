Размер государственного долга шокирует: сколько задолжала Украина

Государственный долг Украины по состоянию на 31 декабря 2025 года составил уже 9 трлн грн — почти 100% ВВП. За один 2025 год госдолг увеличился на 2 трлн грн.

Деньги. Иллюстративное фото

Народная депутат Украины Нина Южанина пояснила, что это не "измена" и не "победа" — это реальность военной экономики.

"Вопрос в другом: какого качества этот долг и кто за него будет платить завтра? ", — отметила она.

Главные источники долга 2025 года, по словам народного депутата:

37,9 млрд долл. — кредиты ERA от G7;

12,1 млрд долл. – финансирование от ЕС.

"То есть это преимущественно льготные средства партнеров, а не коммерческие ссуды под высокие проценты. Благодаря этому средняя стоимость долга упала до 4,55% (в 2021 было 7,2%)", — пояснила политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что бронирование от мобилизации, которое обещали некоторым работникам предприятий ОПК, так и не заработало, хотя принятый закон вступил в действие еще 4 декабря 2025 года. В Раде объяснили причины.

Народная депутат Галина Янченко уточнила, что 45-дневное бронирование работников предприятий ОПК, которые не обновили свои данные, до сих пор не работает из-за бюрократических проволочек.

По ее словам, это критический закон, который должен существенно решить проблему кадрового голода, чтобы Украина могла производить больше оружия. Политик пояснила, что закон был проголосован еще в октябре, вступил в действие 4 декабря, однако на практике до сих пор не работает — не по вине предприятий, а из-за бездействия исполнителей.

Народная депутат отметила, что в Минцифре обещают запуск этого механизма в середине марта — через "Дию".