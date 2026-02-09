logo_ukra

Розмір державного боргу шокує: скільки заборгувала Україна
commentss НОВИНИ Всі новини

Розмір державного боргу шокує: скільки заборгувала Україна

Народна депутатка Южаніна розповіла про державний борг України

9 лютого 2026, 12:52
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Державний борг України станом на 31 грудня 2025 року становив уже 9 трлн грн -  майже 100% ВВП. За один лише 2025 рік держборг збільшився на 2 трлн грн.

Розмір державного боргу шокує: скільки заборгувала Україна

Гроші. Ілюстративне фото

Народна депутатка України Ніна Южаніна пояснила, що це не “зрада” і не “перемога” — це реальність воєнної економіки.

“Питання в іншому: якої якості цей борг і хто за нього платитиме завтра?”, — зазначила вона. 

Головні джерела боргу 2025 року, за словами народної депутатки: 

  • 37,9 млрд дол. — кредити ERA від G7;

  • 12,1 млрд дол. — фінансування від ЄС.

“Тобто це переважно пільгові кошти партнерів, а не комерційні позики під високі відсотки. Завдяки цьому середня вартість боргу впала до 4,55% (у 2021 було 7,2%)”, — пояснила політикиня. 

Джерело: https://t.me/ninayuzhanina/4137
