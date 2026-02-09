Розмір державного боргу шокує: скільки заборгувала Україна

Державний борг України станом на 31 грудня 2025 року становив уже 9 трлн грн - майже 100% ВВП. За один лише 2025 рік держборг збільшився на 2 трлн грн.

Гроші. Ілюстративне фото

Народна депутатка України Ніна Южаніна пояснила, що це не “зрада” і не “перемога” — це реальність воєнної економіки.

“Питання в іншому: якої якості цей борг і хто за нього платитиме завтра? ”, — зазначила вона.

Головні джерела боргу 2025 року, за словами народної депутатки:

37,9 млрд дол. — кредити ERA від G7;

12,1 млрд дол. — фінансування від ЄС.

“Тобто це переважно пільгові кошти партнерів, а не комерційні позики під високі відсотки. Завдяки цьому середня вартість боргу впала до 4,55% (у 2021 було 7,2%)”, — пояснила політикиня.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що бронювання від мобілізації, яке обіцяли деяким працівникам підприємств ОПК, так і не запрацювало, хоча ухвалений закон вступив в дію ще 4 грудня 2025 року. У Раді пояснили причини.

Народна депутатка Галина Янченко уточнила, що 45-денне бронювання працівників підприємств ОПК, які не оновили свої дані, досі не працює через бюрократичні зволікання.

За її словами, це критичний закон, який мав суттєво вирішити проблему кадрового голоду, щоб Україна могла виробляти більше зброї. Політикиня пояснила, що закон був проголосований ще в жовтні, вступив у дію 4 грудня, однак на практиці досі не працює — не з вини підприємств, а через бездіяльність виконавців.

Народна депутатка зауважила, що у Мінцифрі обіцяють запуск цього механізму в середині березня — через “Дію”.