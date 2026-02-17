Рейтинг стран по расходам на OnlyFans: сколько заплатили украинцы

Платформа OnlyFans продолжает стремительно расти, превращаясь в один из самых прибыльных сервисов подписки в мире. По состоянию на 2026 год, она объединяет 4,63 миллиона создателей контента и 377,5 миллиона пользователей. Только за 2024 год фанаты потратили на сервисе 7,22 миллиарда долларов.

Согласно статистике, абсолютным лидером по расходам на OnlyFans остаются пользователи из США – 2,63 млрд долларов. Также американцы составляют почти половину мирового трафика платформы – 48,96%. На втором месте по расходам на OnlyFans оказались британцы – 531 млн долларов, а тройку лидеров замыкают канадцы и итальянцы – по 355 млн. долларов.

Страны по расходам OnlyFans в 2025 году:

1. Соединенные Штаты – 2,63 млрд долларов США

2. Великобритания – 531 млн долларов

3. Канада – 355 млн долларов

4. Италия – 355 млн долларов

5. Мексика – 291 млн долларов

6. Франция – 237 миллионов долларов

7. Австралия – 237 миллионов долларов

8. Германия – 237 млн долларов

9. Бразилия – 194 миллиона долларов

10. Испания – 194 млн долларов

Отдельной статистики по Украине платформа OnlyFans не публикует. Однако о масштабах расходов можно судить по налоговым поступлениям. В 2024 году OnlyFans уплатил в украинский бюджет 1,6 млн долларов НДС от так называемого "налога на Google", предусматривающего 20% сбора с доходов международных онлайн-компаний от услуг предложеных украинцам.

Это означает, что украинские пользователи потратили около 8 млн. долларов, или 333 млн. гривен, на подписки и контент на OnlyFans.

