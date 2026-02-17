Рейтинг країн за витратами на OnlyFans: скільки заплатили українці

Платформа OnlyFans продовжує стрімко зростати, перетворюючись на один із найприбутковіших сервісів підписки у світі. Станом на 2026 рік вона об’єднує 4,63 мільйона творців контенту та 377,5 мільйона користувачів. Лише за 2024 рік фанати витратили на сервісі 7,22 мільярда доларів.

Рейтинг країн за витратами на OnlyFans. Фото з відкритих джерел

Згідно зі статистикою, абсолютним лідером за витратами на OnlyFans залишаються користувачі з США — 2,63 млрд доларів. Також американці становить майже половину світового трафіку платформи — 48,96%. На другому місці за витратами на OnlyFans опинилися британці — 531 млн доларів, а трійку лідерів замикають канадці та італійці — по 355 млн.

Країни за витратами OnlyFans у 2025 році:

1. Сполучені Штати — 2,63 млрд доларів США

2. Велика Британія — 531 млн доларів

3. Канада — 355 млн доларів

4. Італія — 355 млн доларів

5. Мексика — 291 млн доларів

6. Франція — 237 мільйонів доларів

7. Австралія — 237 мільйонів доларів

8. Німеччина — 237 млн доларів

9. Бразилія — 194 мільйони доларів

10. Іспанія — 194 млн доларів

Окремої статистики щодо України платформа OnlyFans не публікує. Проте про масштаби витрат можна судити за податковими надходженнями. У 2024 році OnlyFans сплатив до українського бюджету 1,6 млн доларів ПДВ від так званого "податку на Google", який передбачає 20% збору з доходів міжнародних онлайн-компаній від послуг наданих українцям.

Це означає, що українські користувачі витратили близько 8 млн доларів, або 333 млн гривень, на підписки та контент на OnlyFans.

