Роскошная жизнь украинцев во время войны: сколько люксовых авто завезли в Украину в 2025 году

Некоторые украинцы не отказывают себе в роскоши во время войны – почти 9 тысяч дорогих автомобилей завезли в Украину в 2025 году.

Дорогие авто. Фото портал "Комментарии"

В Государственной таможенной службе Украины по официальному запросу портала "Комментарии" предоставили информацию о количестве автотранспортных средств, классифицируемых по коду товарной позиции 8703 "Автомобили легковые и другие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей" ввезенных в Украину по ценовой категории в 2025 году:

свыше 8 000 000 грн. (186 тыс. долл.) – 231 шт.;

от 6 000 000 (139,5 тыс. долл.) до 8 000 000 (186 тыс. долл.) – 423 шт.;

от 4 000 000 (93 тыс. долл.) до 6 000 000 (139,5 тыс. долл.) – 1 566 шт.;

от 2 500 000 (58 тыс. долл.) до 4 000 000 (93 тыс. долл.) – 6 495 шт.

Стоимость в долларах указана по курсу на 10 февраля 2026 года составил 43,0 грн за 1 доллар США.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в 2022-2024 годах в Украину в целом было ввезено 12090 легковых автомобилей стоимостью более 70 тыс. долларов США каждый.

В процентном соотношении было больше всего ввезено авто стоимостью от 70 до 100 тыс. долларов:

7999 авто (66,1%) – стоимостью от 70 до 100 тыс. долл. США,

3872 авто (32,1%) – от 100 до 200 тыс. долл. США,

219 авто (1,8%) – более 200 тыс. долл. США

Меньше всего дорогих автомобилей было завезено в 2022 году – 2300 авто. В 2023 году количество таких авто значительно возросло и составило 4852 авто. Чуть больше дорогих автомобилей завезли в Украину в 2024 году – 4938 авто.

Общая стоимость ввезенных в 2022-2024 годах автомобилей (учитывая сумму таможенных платежей) составила около 55 млрд грн.



