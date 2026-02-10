Розкішне життя українців під час війни: скільки люксових авто завезли в Україну у 2025 році

Деякі українці не відмовляють собі в розкоші під час війни — майже 9 тисяч дорогих автомобілів завезли в Україну у 2025 році.

Дорогі авто. Фото портал "Коментарі"

У Державній митній службі України на офіційний запит порталу “Коментарі” надали інформацію щодо кількості автотранспортних засобів, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 “Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей” ввезених в Україну за ціновою категорією у 2025 році:

понад 8 000 000 грн (186 тис. дол.) – 231 шт.;

від 6 000 000 (139,5 тис. дол.) до 8 000 000 (186 тис. дол.) – 423 шт.;

від 4 000 000 (93 тис. дол.) до 6 000 000 (139,5 тис. дол.) – 1 566 шт.;

від 2 500 000 (58 тис. дол.) до 4 000 000 (93 тис. дол.) – 6 495 шт.

Вартість в доларах зазначена за курсом на 10 лютого 2026 року становила 43,0 грн за 1 долар США.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у 2022-2024 роках в Україну загалом було ввезено 12090 легкових автомобілів вартістю понад 70 тис. доларів США кожен.

У відсотковому співвідношенні було найбільше ввезено авто вартістю від 70 до 100 тис. доларів:

7999 авто (66,1%) — вартістю від 70 до 100 тис. дол. США,

3872 авто (32,1%) – від 100 до 200 тис. дол. США,

219 авто (1,8%) – понад 200 тис. дол. США

Найменше дорогих автомобілів було завезено у 2022 році — 2300 авто. У 2023 році кількість таких авто значно зросла і становила 4852 авто. Трохи більше дорогих автівок завезли в Україну у 2024 році — 4938 авто.

Загальна вартість ввезених у 2022-2024 роках автомобілів (враховуючи суму митних платежів) склала майже 55 млрд грн.



