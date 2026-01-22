logo

Шок для курильщиков: пачка сигарет в Украине станет еще дороже – повышение акциза уже на горизонте
НОВОСТИ

Шок для курильщиков: пачка сигарет в Украине станет еще дороже – повышение акциза уже на горизонте

Государственный налог ударит по каждому курильщику: рост цен и сокращение количества курильщиков – стратегия здоровья десятилетия.

22 января 2026, 14:42
В Украине в этом году курильщики почувствуют настоящий "удар по карману". По словам нардепа от "Слуги народа" Алексея Леонова в эфире "День.LIVE" , цена пачки сигарет вырастет примерно на 2–3,5 гривны. Это происходит в рамках обновленного порядка расчета акцизного налога на табачные изделия, жидкости для электронных сигарет и даже топлива.

Шок для курильщиков: пачка сигарет в Украине станет еще дороже – повышение акциза уже на горизонте

В 2026 году курильщики ощутят удар по карману: цена сигарет вырастет

По словам Леонова, изменения являются частью долгосрочной стратегии Украины по гармонизации законодательства с нормами ЕС. "В Украине происходит увеличение стоимости сигарет и частично стоимости топлива из-за увеличения акциза. Процесс по сигаретам начался еще в 2018 году. Это плановое ежегодное повышение акциза, чтобы Украина соответствовала европейским нормам", — пояснил нардеп.

Депутат также сообщил, что Верховная Рада вместе с правительством приняла решение медленнее повышать акциз – теперь темп поднятия продлен до 2029 вместо 2027-го. Это дает немного "передышки", но цены все равно продолжают расти.

По оценке экспертов, акцизный налог формирует около 10,5% всех бюджетных поступлений, а для курящих это означает, что каждая пачка становится дороже.

Интересно, что рост цен на табачные изделия одновременно сопровождается уменьшением количества курильщиков. Это часть стратегии здравоохранения, которую применяют и в странах ЕС: более дорогие сигареты мотивируют людей сократить потребление табака и снизить риски для здоровья.

Так что украинцам придется привыкать к новым ценам и планировать свой бюджет внимательнее. Хотите сохранить деньги и в то же время не вредить здоровью? Возможно, именно сейчас пора подумать об отказе от вредной привычки.

Читайте также в "Комментариях", кто может получить от государства 3200 гривен помощи.



