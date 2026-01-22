Шок для курців: пачка сигарет в Україні стане ще дорожчою – підвищення акцизу вже на горизонті

В Україні цього року курці відчують справжній “удар по кишені”. За словами нардепа від "Слуги народу" Олексія Леонова в ефірі "День.LIVE" , ціна пачки сигарет зросте приблизно на 2–3,5 гривні. Це відбувається у межах оновленого порядку розрахунку акцизного податку на тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет та навіть на пальне.

У 2026 році курці відчують удар по кишені: ціна сигарет зросте

За словами Леонова, зміни є частиною довгострокової стратегії України щодо гармонізації законодавства з нормами ЄС. “В Україні відбувається збільшення вартості сигарет і частково вартості палива через збільшення акцизу. Процес щодо сигарет розпочався ще у 2018 році. Це планове щорічне підвищення акцизу, щоб Україна відповідала європейським нормам,” – пояснив нардеп.

Депутат також повідомив, що Верховна Рада разом з урядом ухвалила рішення повільніше підвищувати акциз – тепер темп підняття продовжено до 2029 року замість 2027-го. Це дає трохи “передишки”, але ціни все одно продовжують зростати.

За оцінкою експертів, акцизний податок формує близько 10,5% усіх бюджетних надходжень, а для курців це означає, що кожна пачка стає дорожчою.

Цікаво, що зростання цін на тютюнові вироби одночасно супроводжується зменшенням кількості курців. Це частина стратегії охорони здоров’я, яку застосовують і в країнах ЄС: дорожчі сигарети мотивують людей скоротити споживання тютюну та зменшити ризики для здоров’я.

Тож українцям доведеться звикати до нових цін і планувати свій бюджет уважніше. Хочете зберегти гроші і водночас не шкодити здоров’ю? Можливо, саме зараз настав час подумати про відмову від шкідливої звички.

