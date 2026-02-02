Ситуация значительно хуже, чем уверяют власти: это приговор Украине

В Украине ситуация очень сложная – война, проблемы с кадрами, электроэнергией, украинцы теряют дома и принимают решение уехать за границу. В Украине отмечают, что, несмотря на все вызовы, бизнес адаптировался.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Однако, по словам народного депутата Нины Южаниной, факты говорят другое.

"По итогам 2025 года украинцы стали самой многочисленной группой иностранных предпринимателей в Польше. За один год они подали 33,8 тыс. заявок на регистрацию единоличной хозяйственной деятельности — аналога нашего ФЛП", — сообщила народная депутат.

Для понимания масштаба она привела следующие данные:

белорусы – около 2,7 тыс. регистраций;

румыны – 383;

россияне – 361.

"Разница — в десятки раз. И это не разовый всплеск. В 2024 году украинцы открыли в Польше 33 165 ФЛП — почти столько же, как и в прошлом. То есть тренд стабильный, а не случайный", — объяснила народная депутат.

Южанина сообщила, что чаще всего наши граждане регистрируют бизнес в сферах – строительство, транспортные перевозки, общепит, бытовые услуги.

Отдельно растет количество ИТ-предпринимателей.

По ее словам, это и есть реальный индикатор делового климата.

"Когда десятки тысяч людей выбирают открывать дело вне дома, а в соседней стране — это не "адаптация бизнеса", а голосование ногами против налоговой непредсказуемости, регуляторного давления и отсутствия экономической стратегии. И пока власти рассказывают об “устойчивости”, Польша получает: новые рабочие места, налоги, взносы в соцфонды и развитие своих общин”, — отметила народная депутат.

По ее словам, вопрос простой: когда Украина станет конкурировать за своего предпринимателя, а не терять его?

"Но, о чем я, — у наших другие приоритеты", — подытожила Южанина.

