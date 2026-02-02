Ситуация значительно хуже, чем уверяют власти: это приговор Украине

Рубрики
В Украине ситуация очень сложная – война, проблемы с кадрами, электроэнергией, украинцы теряют дома и принимают решение уехать за границу. В Украине отмечают, что, несмотря на все вызовы, бизнес адаптировался.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Однако, по словам народного депутата Нины Южаниной, факты говорят другое.
Для понимания масштаба она привела следующие данные:
белорусы – около 2,7 тыс. регистраций;
румыны – 383;
россияне – 361.
Южанина сообщила, что чаще всего наши граждане регистрируют бизнес в сферах – строительство, транспортные перевозки, общепит, бытовые услуги.
Отдельно растет количество ИТ-предпринимателей.
По ее словам, это и есть реальный индикатор делового климата.
По ее словам, вопрос простой: когда Украина станет конкурировать за своего предпринимателя, а не терять его?
