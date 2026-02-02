logo_ukra

Ситуація значно гірша, ніж запевняє влада: це вирок Україні
Ситуація значно гірша, ніж запевняє влада: це вирок Україні

Народна депутатка Южаніна про реєстрацію бізнесу українцями в Польщі

2 лютого 2026, 20:59
В Україні ситуація дуже складна — війна, проблеми з кадрами, електроенергією, українці втрачають домівки та ухвалюють рішення виїхати за кордон. В Україні зазначають, що попри всі виклики бізнес адаптувався.

Ситуація значно гірша, ніж запевняє влада: це вирок Україні

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Однак, за словами народної депутатки Ніни Южаніної, факти говорять інше.

“За підсумками 2025 року українці стали найчисельнішою групою іноземних підприємців у Польщі. За один рік вони подали 33,8 тис. заявок на реєстрацію одноосібної господарської діяльності — аналога нашого ФОП”, — повідомила народна депутатка. 

Для розуміння масштабу вона навела наступні дані: 

  • білоруси — близько 2,7 тис. реєстрацій;

  • румуни — 383;

  • росіяни — 361.

“Різниця — у десятки разів. І це не разовий сплеск. У 2024 році українці відкрили в Польщі 33 165 ФОПів — майже стільки ж, як і торік. Тобто тренд стабільний, а не випадковий”, — пояснила народна депутатка. 

Южаніна повідомила, що найчастіше наші громадяни реєструють бізнес у сферах- будівництво, транспортні перевезення, громадське харчування, побутові послуги.

Окремо зростає кількість ІТ-підприємців.

За її словами, це і є реальний індикатор ділового клімату.

“Коли десятки тисяч людей обирають відкривати справу не вдома, а в сусідній країні — це не "адаптація бізнесу", а голосування ногами проти податкової непередбачуваності, регуляторного тиску та відсутності економічної стратегії. І поки влада розповідає про “стійкість”, Польща отримує: нові робочі місця, податки, внески до соцфондів і розвиток своїх громад”, — зауважила народна депутатка. 

За її словами, питання просте: коли Україна почне конкурувати за свого підприємця, а не втрачати його?

“Але, про що я, — у наших інші пріоритети”, — підсумувала Южаніна. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада генерує абсолютно шкідливі заборони.




