Ситуація значно гірша, ніж запевняє влада: це вирок Україні

Кречмаровская Наталия
В Україні ситуація дуже складна — війна, проблеми з кадрами, електроенергією, українці втрачають домівки та ухвалюють рішення виїхати за кордон. В Україні зазначають, що попри всі виклики бізнес адаптувався.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Однак, за словами народної депутатки Ніни Южаніної, факти говорять інше.
Для розуміння масштабу вона навела наступні дані:
білоруси — близько 2,7 тис. реєстрацій;
румуни — 383;
росіяни — 361.
Южаніна повідомила, що найчастіше наші громадяни реєструють бізнес у сферах- будівництво, транспортні перевезення, громадське харчування, побутові послуги.
Окремо зростає кількість ІТ-підприємців.
За її словами, це і є реальний індикатор ділового клімату.
За її словами, питання просте: коли Україна почне конкурувати за свого підприємця, а не втрачати його?
