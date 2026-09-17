Сколько будет стоить бензин и дизель до конца 2026 года: прогноз шокирует

Топливо в Украине продолжает дорожать, а новые ценовые рекорды могут быть еще впереди. Глава НБУ Андрей Пышный предупредил о возможном подорожании топлива уже в ближайшее время. Искусственный интеллект оценил, какой может быть максимальная цена топлива до конца 2026 года.

Цены на топливо. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что главный риск — не сиюминутный скачок, а постепенное приближение бензина к психологической отметке 100 грн за литр. По его оценке, если нынешняя динамика сохранится, А-95 до конца года может приблизиться к 100 грн, а на отдельных АЗС даже превысить этот предел. Дизель, который уже почти стоит 100 грн в среднем по стране, при неблагоприятном сценарии способен подорожать до 110–115 грн за литр.

В то же время ChatGPT не считает 120-130 грн базовым сценарием. Для такого скачка, по его мнению, понадобятся дополнительные шоки: резкий рост мировых цен на нефть, проблемы с импортом или ослабление гривни.

Чат-бот Gemini обращает внимание на несколько факторов одновременно: акцизы, мировые цены на нефть, валютный курс, логистику и повышенный спрос на дизель.

По его оценке в базовом сценарии А-95 может стоить 92-95 грн за литр. Если мировой нефтяной рынок переживет сильный скачок, премиальные марки бензина могут кратковременно приблизиться к 100 грн.

Для дизеля Gemini называет высшую потенциальную планку – до 100-105 грн за литр. Автогаз, по прогнозу чат-бота, может подняться до 45-48 грн.

При этом Gemini ожидает постепенного, а не сиюминутного роста. Удорожание горючего, в свою очередь, может сказаться на стоимости перевозок и товаров.

Чат-бот Grok исходит из того, что дизель уже практически дошел до 100 грн., поэтому следующей важной отметкой может стать 105 грн. за литр.

По его оценке, до конца 2026 года цены будут зависеть от мирового нефтяного рынка, ситуации с поставками, курса гривны и акцизной политики. При относительно стабильном импорте дизель может остаться в районе 100-110 грн.

А вот при новых проблемах с поставками или сильными внешними шоками Grok допускает 115-120 грн за литр. Это уже будет сценарий существенного ухудшения ситуации.

В заключении все три чат-бота сходятся в одном: горючее до конца года может продолжить дорожать, а дизель первым закрепиться выше 100 грн. Различаются именно максимальные оценки. ChatGPT допускает 110-115 грн за дизель, Gemini – около 105 грн, Grok – до 120 грн при неблагоприятном сценарии.

Следует отметить, что это смоделированные ИИ оценки, а не официальный прогноз цен. Фактическая стоимость будет зависеть от мировой нефти, курса гривны, логистики и ситуации на рынке.

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