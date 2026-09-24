Сколько будет стоить биткоин через 10 лет: прогнозы к 2036 году

Биткоин за последние 15 лет прошел путь от актива, стоившего доли цента, до одного из самых известных финансовых инструментов мира. В 2011 году его курс впервые достиг отметки в один доллар, в 2013 году превысил 1 000 долларов, а в конце 2017 почти достиг 20 000 долларов.

Сколько будет стоить биткоин через 10 лет

Следующие годы показали, насколько непредсказуемым может быть крипторинок. После масштабных падений биткоин снова устанавливал исторические максимумы. В 2024-2025 годах цена BTC превышала 100 000 долларов, а в сентябре 2026 года биткоин торгуется около 86 000 долларов.

Каким будет курс Биткоина через 10 лет: прогноз ChatGPT

Мой сценарный прогноз на 2036 год: 300 000 тыс. долларов за BTC. Сейчас BTC стоит около 85,8 тыс. долларов.

Ограничение предложения до 21 млн. монет, дальнейшее институциональное принятие и потенциальный рост сетевого использования. Для сравнения, Ned Davis Research оценивает 230 тысяч долларов уже на 2035 год. Это не точный прогноз: диапазон неопределенности на 10 лет огромен.

Ориентир на 2036 год около 300 000 тыс. долларов за BTC, но это сценарий, а не точный прогноз. При текущей цене около 86 тыс. долларов это означало бы трехкратный рост за 10 лет. Аргументы: ограниченное предложение в 21 млн. BTC, регулярные халвинги и потенциальное дальнейшее институциональное принятие.

В то же время, волатильность остается очень высокой, поэтому разумный сценарный диапазон на 2036-й я бы очертил примерно 150–500 тыс. долларов.

Сколько будет стоить биткоин через 10 лет: прогноз Gemini

За 10 лет в 2036 году стоимость Bitcoin может составить примерно 1 000 000 долларов за монету.

Основные факторы роста:

Уменьшение предложения: К 2036 году состоится еще два халвинга, что сократит добычу новых монет на 75% от текущего уровня и усугубит дефицит.

Институциональный капитал Массовое привлечение суверенных и пенсионных фондов через ETF сформирует стабильный долгосрочный спрос.

Обесценение фиата: Системная инфляция мировых валют заставит инвесторов искать защитные активы с ограниченной эмиссией в 21 млн. монет.

Каким будет курс BTC

Как видим, единой цифры, которую можно назвать достоверным прогнозом цены биткоина через 10 лет, не существует. На его курс будут влиять спрос, государственное регулирование, состояние мировой экономики, институциональные инвестиции и поведение собственников криптовалюты.

Сравнение прогнозов ИИ показывает очень широкий диапазон ожиданий. Оценка в 230 000 долларов от Ned Davis Research более умеренная, сценарий в 300 000 долларов от ChatGPT можно рассматривать как средний ориентир, тогда как прогноз в 1 миллион долларов от Gemini предполагает значительно более благоприятное развитие рынка криптовалют.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто контролирует наибольшее количество биткоинов в мире.