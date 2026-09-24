Сколько будет стоить биткоин через 10 лет: прогнозы к 2036 году

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Slava Kot
Биткоин за последние 15 лет прошел путь от актива, стоившего доли цента, до одного из самых известных финансовых инструментов мира. В 2011 году его курс впервые достиг отметки в один доллар, в 2013 году превысил 1 000 долларов, а в конце 2017 почти достиг 20 000 долларов.
Сколько будет стоить биткоин через 10 лет
Следующие годы показали, насколько непредсказуемым может быть крипторинок. После масштабных падений биткоин снова устанавливал исторические максимумы. В 2024-2025 годах цена BTC превышала 100 000 долларов, а в сентябре 2026 года биткоин торгуется около 86 000 долларов.
Мой сценарный прогноз на 2036 год: 300 000 тыс. долларов за BTC. Сейчас BTC стоит около 85,8 тыс. долларов.
Ограничение предложения до 21 млн. монет, дальнейшее институциональное принятие и потенциальный рост сетевого использования. Для сравнения, Ned Davis Research оценивает 230 тысяч долларов уже на 2035 год. Это не точный прогноз: диапазон неопределенности на 10 лет огромен.
Ориентир на 2036 год около 300 000 тыс. долларов за BTC, но это сценарий, а не точный прогноз. При текущей цене около 86 тыс. долларов это означало бы трехкратный рост за 10 лет. Аргументы: ограниченное предложение в 21 млн. BTC, регулярные халвинги и потенциальное дальнейшее институциональное принятие.
В то же время, волатильность остается очень высокой, поэтому разумный сценарный диапазон на 2036-й я бы очертил примерно 150–500 тыс. долларов.
За 10 лет в 2036 году стоимость Bitcoin может составить примерно 1 000 000 долларов за монету.
Основные факторы роста:
Уменьшение предложения: К 2036 году состоится еще два халвинга, что сократит добычу новых монет на 75% от текущего уровня и усугубит дефицит.
Институциональный капитал Массовое привлечение суверенных и пенсионных фондов через ETF сформирует стабильный долгосрочный спрос.
Обесценение фиата: Системная инфляция мировых валют заставит инвесторов искать защитные активы с ограниченной эмиссией в 21 млн. монет.
Как видим, единой цифры, которую можно назвать достоверным прогнозом цены биткоина через 10 лет, не существует. На его курс будут влиять спрос, государственное регулирование, состояние мировой экономики, институциональные инвестиции и поведение собственников криптовалюты.
Сравнение прогнозов ИИ показывает очень широкий диапазон ожиданий. Оценка в 230 000 долларов от Ned Davis Research более умеренная, сценарий в 300 000 долларов от ChatGPT можно рассматривать как средний ориентир, тогда как прогноз в 1 миллион долларов от Gemini предполагает значительно более благоприятное развитие рынка криптовалют.