Скільки коштуватиме біткоїн через 10 років: прогнози до 2036 року

Біткоїн за останні 15 років пройшов шлях від активу, який коштував частки цента, до одного з найвідоміших фінансових інструментів світу. У 2011 році його курс уперше досяг позначки в один долар, у 2013 році перевищив 1 000 доларів, а наприкінці 2017-го майже сягнув 20 000 доларів.

Скільки коштуватиме біткоїн через 10 років

Наступні роки показали, наскільки непередбачуваним може бути крипторинок. Після масштабних падінь біткоїн знову встановлював історичні максимуми. У 2024–2025 роках ціна BTC перевищувала 100 000 доларів, а у вересні 2026 року біткоїн торгується поблизу 86 000 доларів.

Яким буде курс Біткоїна через 10 років: прогноз ChatGPT

Мій сценарний прогноз на 2036 рік: 300 000 тис. доларів за BTC. Зараз BTC коштує приблизно 85,8 тис. доларів.

Обмеження пропозиції до 21 млн монет, подальше інституційне прийняття та потенційне зростання мережевого використання. Для порівняння, Ned Davis Research оцінює 230 тис. доларів уже на 2035 рік. Це не точний прогноз: діапазон невизначеності на 10 років величезний.

Орієнтир на 2036 рік близько 300 000 тис. доларів за BTC, але це сценарій, а не точний прогноз. За поточної ціни близько 86 тис. доларів це означало б трьохкратне зростання за 10 років. Аргументи: обмежена пропозиція в 21 млн BTC, регулярні халвінги та потенційне подальше інституційне прийняття.

Водночас волатильність залишається дуже високою, тому розумний сценарний діапазон на 2036-й я б окреслив приблизно 150–500 тис. доларів.

Скільки коштуватиме біткоїн через 10 років: прогноз Gemini

За 10 років у 2036 році вартість Bitcoin може сягнути приблизно 1 000 000 доларів за монету.

Основні чинники зростання:

Зменшення пропозиції: До 2036 року відбудеться ще два халвінги, що скоротить видобуток нових монет на 75% від поточного рівня й посилить дефіцит.

Інституційний капітал: Масове залучення суверенних та пенсійних фондів через ETF сформує стабільний довгостроковий попит.

Знецінення фіату: Системна інфляція світових валют змушуватиме інвесторів шукати захисні активи з обмеженою емісією у 21 млн монет.

Яким буде курс BTC

Як бачимо, єдиної цифри, яку можна назвати достовірним прогнозом ціни біткоїна через 10 років, не існує. На його курс впливатимуть попит, державне регулювання, стан світової економіки, інституційні інвестиції та поведінка власників криптовалюти.

Порівняння прогнозів ШІ демонструє дуже широкий діапазон очікувань. Оцінка у 230 000 доларів від Ned Davis Research є більш помірною, сценарій у 300 000 доларів від ChatGPT можна розглядати як середній орієнтир, тоді як прогноз у 1 мільйон доларів від Gemini передбачає значно сприятливіший розвиток ринку криптовалют.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, хто контролює найбільшу кількість біткоїнів у світі.