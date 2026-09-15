Сколько на самом деле зарабатывают украинцы OnlyFans: ДПС раскрыла реальные доходы и количество моделей

Индустрия создания цифрового контента для взрослых в Украине превратилась в многомиллионный бизнес, который привлекает все больше граждан. Несмотря на то, что тема OnlyFans все еще остается в плоскости юридической неопределенности, цифры указывают, что для тысяч украинцев это стало весомым источником дохода. Об этом свидетельствует ответ Государственной службы Украины на журналистский запрос портала "Комментарии".

Сколько украинцев работают на OnlyFans и каковы их доходы

Благодаря международному обмену налоговой информацией с органами Великобритании, где зарегистрирована материнская компания платформы OnlyFans Fenix International Ltd, украинские налоговики получили персонифицированные данные обо всех авторах контента из Украины за 2020-2023 годы. Эти данные позволяют оценить реальный масштаб "экосистемы" OnlyFans в Украине.

Сколько жителей Украины работают на платформе OnlyFans

Статистика ГНС демонстрирует стремительную динамику привлечения новых авторов из Украины на платформе OnlyFans. За период 2020-2022 годов налоговая зафиксировала 5435 физических лиц резидентов Украины, которые создали и использовали для своей деятельности 7036 аккаунтов на OnlyFans. Однако уже в 2023 году количество создателей контента на платформе OnlyFans выросло почти в полтора раза – 7 914 человек, управлявших 10 801 аккаунтом.

В целом, за четыре года налоговые органы идентифицировали более 13,3 тысяч украинских авторов OnlyFans, которые в целом создали более 17,8 тысяч учетных записей на платформе. В среднем на одного автора приходится от 1,3 до 1,4 аккаунта. Это объясняется тем, что модели нередко ведут как бесплатные (для привлечения аудитории), так и частные платные страницы на OnlyFans.

Сколько зарабатывают украинские модели на OnlyFans

Официальные данные декларирования позволяют проанализировать суммы доходов, которые декларируют сами создатели контента, а также общий объем поступающих в этот сектор средств. По данным ГНС, в 2020–2022 годах украинские модели, добровольно подавшие налоговые декларации, указали совокупный доход в размере 418,9 миллиона гривен. За один 2023 год сумма задекларированного дохода "добросовестной" доли авторов составила еще 263,5 миллиона гривен.

В целом зафиксированный и задекларированный доход украинских авторов OnlyFans за 2020-2023 годы превысил 682,4 миллиона гривен.

Если усреднить официальные показатели декларантов, то средний годовой доход одного украинского автора OnlyFans в Украине составляет от 260 до 600 тысяч гривен в год.

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