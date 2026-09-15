Скільки насправді заробляють українці на OnlyFans: ДПС розкрила реальні доходи та кількість моделей

Індустрія створення цифрового контенту для дорослих в Україні перетворилася на багатомільйонний бізнес, який залучає дедалі більше громадян. Попри те, що тема OnlyFans досі залишається в площині юридичної невизначеності, цифри вказують, що для тисяч українців це стало вагомим джерелом доходу. Про це свідчить відповідь Державної служби України на журналістський запит порталу "Коментарі".

Скільки українців працюють на OnlyFans та які їхні доходи

Завдяки міжнародному обміну податковою інформацією з органами Великої Британії, де зареєстрована материнська компанія платформи OnlyFans Fenix International Ltd, українські податківці отримали персоніфіковані дані про всіх авторів контенту з України за 2020–2023 роки. Ці дані дозволяють оцінити реальний масштаб "екосистеми" OnlyFans в Україні.

Скільки українців працюють на платформі OnlyFans

Статистика ДПС демонструє стрімку динаміку залучення нових авторів з України на платформі OnlyFans. За період 2020-2022 років податкова зафіксувала 5 435 фізичних осіб резидентів України, які створили та використовували для своєї діяльності 7 036 акаунтів на OnlyFans. Однак вже у 2023 році кількість творців контенту на платформі OnlyFans зросла майже в півтора рази — 7 914 осіб, які керували 10 801 акаунтом.

Загалом, за чотири роки податкові органи ідентифікували понад 13,3 тисячі українських авторів OnlyFans, які загалом створили понад 17,8 тисячі облікових записів на платформі. У середньому на одного автора припадає від 1,3 до 1,4 акаунта. Це пояснюється тим, що моделі нерідко ведуть як безкоштовні (для залучення аудиторії), так і платні приватні сторінки на OnlyFans.

Скільки заробляють українські моделі на OnlyFans

Офіційні дані декларування дозволяють проаналізувати суми доходів, які декларують самі творці контенту, а також загальний обсяг коштів, що надходять у цей сектор. За даними ДПС, у 2020–2022 роках українські моделі, які добровольно подали податкові декларації, вказали сукупний дохід у розмірі 418,9 мільйона гривень. За один 2023 рік сума задекларованого доходу "сумлінної" частки авторів склала ще 263,5 мільйона гривень.

Загалом зафіксований та задекларований дохід українських авторів OnlyFans за 2020–2023 роки перевищив 682,4 мільйона гривень.

Якщо усереднити офіційні показники декларантів, середній річний дохід одного українського автора OnlyFans в Україні становить від 260 до 600 тисяч гривень на рік.

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