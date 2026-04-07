Сколько ограблений банков и инкассаторов произошло в Украине с 2015 года: официальный ответ МВД

В Украине уменьшилось количество ограблений банков и инкассаторов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по официальному запросу портала "Комментарии".

По данным МВД, в период с 2015-го по март 2026 года на территории государства органами Национальной полиции Украины не регистрировались преступления, предусмотренные ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины, в отношении банковских учреждений и инкассаторов.

При этом в период с января 2015-го по март 2026 года на территории Украины органы Национальной полиции Украины зарегистрировали 30 преступлений в отношении банковских учреждений, начатых по статье 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. По данным МВД, было раскрыто 16 преступлений.

Количество преступлений в отношении банковских учреждений:

2015 год – зарегистрировано 8, из которых раскрыто 6;

2016 год – 9, из которых раскрыто 4;

2017 год – 5, из которых раскрыто 2;

2018 год – 3, которые остались нераскрытыми;

2019-2023 годы – ежегодно зарегистрировано по 1 такому преступлению, из которых 1 остался нераскрытым;

2024 – 2026 годы преступления указанной категории не регистрировались.

Также в указанный период на территории Украины органами Национальной полиции Украины было зарегистрировано 12 преступлений в отношении инкассаторов, начатых по статье 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Раскрыты были 9 преступлений.

Количество преступлений в отношении инкассаторов:

2015 год – зарегистрировано 3, из которых раскрыто 2;

2016 год – 4, из которых раскрыто 3;

2017 год – преступления этой категории не регистрировались;

2018 год — 2, все раскрыты;

2019 год – 2, из которых раскрыто 1;

2020 год – 1, который раскрыт,

2021-2026 годы – преступления этой категории не регистрировались.

"Указанные показатели обусловлены повышением уровня безопасности в банковской сфере и уменьшением объемов наличного обращения. В течение анализируемого периода банковские учреждения и службы инкассации внедрили современные технические и организационные меры защиты, что существенно усложнило совершение нападений", — объяснили ситуацию в МВД.

К тому же, работники подразделений уголовного розыска постоянно осуществляют необходимые организационные и практические мероприятия, направленные на выявление и предотвращение преступлений соответствующей категории.

"Совокупность указанных факторов обусловила тенденцию к снижению количества таких уголовных правонарушений и их фактическое отсутствие в последние годы", — подытожили в министерстве.

