Скільки пограбувань банків та інкасаторів сталося в Україні з 2015 року: офіційна відповідь МВС

В Україні зменшилась кількість пограбувань банків та інкасаторів. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ на офіційний запит порталу “Коментарі”.

За даними МВС, у період з 2015-го по березень 2026 року на території держави органами Національної поліції України не реєструвалися злочини, передбачені ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, щодо банківських установ та інкасаторів.

При цьому у період з січня 2015-го по березень 2026 року на території України органи Національної поліції України зареєстрували 30 злочинів щодо банківських установ, розпочатих за статтею 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За даними МВС, було розкрито 16 злочинів.

Кількість злочинів щодо банківських установ:

2015 рік — зареєстровано 8, з яких розкрито 6;

2016 рік — 9, з яких розкрито 4;

2017 рік — 5, з яких розкрито 2;

2018 рік — 3, які залишилися нерозкритими;

2019-2023 роки – щороку зареєстровано по 1 такому злочину, з яких 1 залишився нерозкритим;

2024 — 2026 роки злочини зазначеної категорії не реєструвалися.

Також, у зазначений період на території України органами Національної поліції України було зареєстровано 12 злочинів щодо інкасаторів, розпочатих за статтею 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Розкрито було 9 злочинів.

Кількість злочинів щодо інкасаторів:

2015 рік — зареєстровано 3, з яких розкрито 2;

2016 рік — 4, з яких розкрито 3;

2017 рік — злочини цієї категорії не реєструвалися;

2018 рік — 2, усі розкрито;

2019 рік – 2, з яких розкрито 1;

2020 рік – 1, який розкрито,

2021-2026 роки — злочини цієї категорії не реєструвалися.

“Зазначені показники зумовлені підвищенням рівня безпеки у банківській сфері та зменшенням обсягів готівкового обігу. Упродовж аналізованого періоду банківські установи та служби інкасації впровадили сучасні технічні й організаційні заходи захисту, що істотно ускладнило вчинення нападів”, — пояснили ситуацію в МВС.

До того ж працівники підрозділів карного розшуку постійно здійснюють необхідні організаційні та практичні заходи, спрямовані на виявлення і запобіганні злочинів відповідної категорії.

“Сукупність зазначених факторів обумовила тенденцію до зниження кількості таких кримінальних правопорушень та їх фактичну відсутність в останні роки”, — підсумували в міністерстві.

