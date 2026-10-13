logo

BTC/USD

83268

ETH/USD

2502.75

USD/UAH

45.08

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2026 Сколько подозрительной крипты в Украине: раскрыта впечатляющая сумма
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько подозрительной крипты в Украине: раскрыта впечатляющая сумма

Мошенничество и обход санкций: какие нарушения выявляют в криптовалютных операциях в Украине

13 октября 2026, 15:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Госфинмониторинг за первое полугодие 2026 года передал правоохранительным органам восемь материалов по финансовым расследованиям операций, связанных с оборотом криптовалют. Общая сумма транзакций, которые могут быть связаны с легализацией средств или совершением уголовных правонарушений, составляет 165,8 млн. гривен. Об этом говорится в ответе ведомства на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Сколько подозрительной крипты в Украине: раскрыта впечатляющая сумма

Криптовалюта. Фото: из открытых источников

Как сообщили в Госфинмониторинге, в ходе финансовых расследований использовали, в частности, специализированные платформы для отслеживания движения виртуальных активов и установления источников их происхождения.

Подозрительные финансовые операции проводились через централизованные криптовалютные биржи, обменники цифровых активов, P2P-площадки и криптогаманцы. По данным службы, использование криптовалюта в выявленных случаях было связано с мошенническими действиями и обходом санкционных ограничений.

В то же время в ответе Госфинмониторинга не приведены отдельные данные о количестве подозрительных транзакций, а также не детализированы конкретные схемы правонарушений. Ведомство также не сообщило, зафиксировало ли в 2026 году новые способы использования криптоактивов для отмывания средств, обхода санкций или финансирования незаконной деятельности.

В службе пояснили, что обобщение показателей обращения виртуальных активов формируется поквартально, поэтому предоставили информацию за первые шесть месяцев 2026 года. Следовательно, приведенные цифры не охватывают весь период с января по сентябрь.

Данные ведомства свидетельствуют, что криптовалютные платформы и цифровые кошельки остаются одним из направлений финансовых расследований, связанных с возможным мошенничеством и обходом ограничительных мер. В то же время сам факт передачи материалов правоохранителям не означает, что в каждом случае вина конкретных лиц уже доказана.

Также издание "Комментарии" сообщало – сотни миллионов в криптовалюте: кто из депутатов задекларировал больше крипты.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости