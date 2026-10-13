Сколько подозрительной крипты в Украине: раскрыта впечатляющая сумма

Госфинмониторинг за первое полугодие 2026 года передал правоохранительным органам восемь материалов по финансовым расследованиям операций, связанных с оборотом криптовалют. Общая сумма транзакций, которые могут быть связаны с легализацией средств или совершением уголовных правонарушений, составляет 165,8 млн. гривен. Об этом говорится в ответе ведомства на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Криптовалюта. Фото: из открытых источников

Как сообщили в Госфинмониторинге, в ходе финансовых расследований использовали, в частности, специализированные платформы для отслеживания движения виртуальных активов и установления источников их происхождения.

Подозрительные финансовые операции проводились через централизованные криптовалютные биржи, обменники цифровых активов, P2P-площадки и криптогаманцы. По данным службы, использование криптовалюта в выявленных случаях было связано с мошенническими действиями и обходом санкционных ограничений.

В то же время в ответе Госфинмониторинга не приведены отдельные данные о количестве подозрительных транзакций, а также не детализированы конкретные схемы правонарушений. Ведомство также не сообщило, зафиксировало ли в 2026 году новые способы использования криптоактивов для отмывания средств, обхода санкций или финансирования незаконной деятельности.

В службе пояснили, что обобщение показателей обращения виртуальных активов формируется поквартально, поэтому предоставили информацию за первые шесть месяцев 2026 года. Следовательно, приведенные цифры не охватывают весь период с января по сентябрь.

Данные ведомства свидетельствуют, что криптовалютные платформы и цифровые кошельки остаются одним из направлений финансовых расследований, связанных с возможным мошенничеством и обходом ограничительных мер. В то же время сам факт передачи материалов правоохранителям не означает, что в каждом случае вина конкретных лиц уже доказана.

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