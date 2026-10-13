Скільки підозрілої крипти в Україні: розкрито вражаючу суму

Держфінмоніторинг за перше півріччя 2026 року передав правоохоронним органам вісім матеріалів щодо фінансових розслідувань операцій, пов’язаних з обігом криптовалют. Загальна сума транзакцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів або вчиненням кримінальних правопорушень, становить 165,8 млн гривень. Про це йдеться у відповіді відомства на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Криптовалюта. Фото: із відкритих джерел

Як повідомили у Держфінмоніторингу, під час фінансових розслідувань використовували, зокрема, спеціалізовані платформи для відстеження руху віртуальних активів і встановлення джерел їхнього походження.

Підозрілі фінансові операції проводилися через централізовані криптовалютні біржі, обмінники цифрових активів, P2P-майданчики та криптогаманці. За даними служби, використання криптовалют у виявлених випадках було пов’язане із шахрайськими діями та обходом санкційних обмежень.

Водночас у відповіді Держфінмоніторингу не наведено окремих даних про кількість підозрілих транзакцій, а також не деталізовано конкретні схеми правопорушень. Відомство також не повідомило, чи зафіксувало у 2026 році нові способи використання криптоактивів для відмивання коштів, обходу санкцій або фінансування незаконної діяльності.

У службі пояснили, що узагальнення показників щодо обігу віртуальних активів формується поквартально, тому надали інформацію за перші шість місяців 2026 року. Отже, наведені цифри не охоплюють увесь період із січня по вересень.

Дані відомства свідчать, що криптовалютні платформи та цифрові гаманці залишаються одним із напрямів фінансових розслідувань, пов’язаних із можливим шахрайством і обходом обмежувальних заходів. Водночас сам факт передання матеріалів правоохоронцям не означає, що в кожному випадку вину конкретних осіб уже доведено.

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