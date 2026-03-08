Сколько стоят цветы на 8 марта: какие цены на тюльпаны, розы и гортензии

В канун Международного женского дня 8 марта украинцы сталкиваются с высокими ценами на цветы. Спрос, колебания курса гривны к доллару и праздничная наценка поднимают стоимость даже самых популярных и бюджетных букетов.

Сколько стоят цветы на 8 марта. Фото: Freepik

Цены на цветы в Киеве

В Киеве небольшие букеты из мимозы на центральных станциях метро продают по 600 гривен. Цены на тюльпаны стартуют от 60 гривен, а цветы в горшках, в том числе крокусы, примулы и гиацинты, стоят до 250 гривен.

Также в центре столицы, рядом с Крещатиком, фиксировали букеты на подарок к 8 марта по 5000-6000 гривен. Также дорогостоящие композиции формируют объемные букеты с гортензиями, за которые просят 3450-4300 гривен.

Стоимость цветов в Одессе

В Одессе цены ниже, чем в столице, но тоже значительны. Например, 25 ирисов стоят 800 гривен, мимозу продают по 150 гривен. Тюльпаны стоят от 40 до 70 гривен. Цена роз и эустом достигает 150 гривен за штуку в павильонах.

Сколько стоят цветы во Львове

Во Львове на рынке "Шувар" букет тюльпанов обойдется в 200 гривен, один цветок стоит 30 гривен, а горшки до 150 гривен. Подорожание по сравнению с прошлым годом составляет 15-20%, что объясняется импортным цветовым характером и праздничным спросом.

Продавцы отмечают, что хотя цены остаются стабильными с начала года, большинство покупателей ожидают именно 8 Марта. Традиционно дешевле приобрести цветы на крупных рынках и в нецентральных районах, в то время как в центре столицы приходится платить гораздо больше.

