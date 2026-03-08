Скільки коштують квіти на 8 березня: які ціни на тюльпани, троянди та гортензії

Напередодні Міжнародного жіночого дня 8 березня українці стикаються з високими цінами на квіти. Попит, коливання курсу гривні до долара та святкова націнка піднімають вартість навіть найпопулярніших та бюджетних букетів.

Скільки коштують квіти на 8 березня. Фото: Freepik

Ціни на квіти в Києві

У Києві невеликі букети з мімози на центральних станціях метро продають по 600 гривень. Ціни на тюльпани стартують від 60 гривень, а квіти в горщиках, зокрема крокуси, примули та гіацинти, коштують до 250 гривень.

Також у центрі столиці, поруч з Хрещатиком фіксували букети на подарунок до 8 березня по 5000-6000 гривень. Також дорогі композиції формують об’ємні букети з гортензіями, за які просять 3450-4300 гривень.

Вартість квітів в Одесі

В Одесі ціни нижчі ніж у столиці, але теж значні. Наприклад, 25 ірисів коштують 800 гривень, мімозу продають по 150 гривень. Тюльпани коштують від 40 до 70 гривень. Ціна троянд та еустом сягає до 150 гривень за штуку у павільйонах.

Скільки коштують квіти у Львові

У Львові на ринку "Шувар" букет тюльпанів обійдеться у 200 гривень, одна квітка коштує 30 гривень, а горщики до 150 гривень. Подорожчання порівняно з минулим роком складає 15-20%, що пояснюють імпортним характером квітів і святковим попитом.

Продавці відзначають, що хоча ціни залишаються стабільними з початку року, найбільше покупців очікують саме 8 Березня. Традиційно дешевше придбати квіти на великих ринках та в нецентральних районах, тоді як у центрі столиці доводиться платити значно більше.

