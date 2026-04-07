logo

BTC/USD

68349

ETH/USD

2089.48

USD/UAH

43.58

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2026 Сколько украинцев живет за чертой бедности: демограф назвала точные цифры
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинцев живет за чертой бедности: демограф назвала точные цифры

Демограф Элла Либанова заявила, что около трети украинцев живет на грани бедности.

7 апреля 2026, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Украине около 30% населения живет за чертой бедности. Такой показатель существенно вырос после начала полномасштабной войны. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова.

Сколько украинцев живет за чертой бедности: демограф назвала точные цифры

Около 30% украинцев живут за чертой бедности

Элла Либанова в подкасте "Что с экономикой?" рассказала, что в настоящее время на подконтрольной Украине территории проживает около 29-30 миллионов человек, из которых 30% находятся на грани бедности. Как пояснила демограф, этот показатель в Украине вырос после начала полномасштабного вторжения России.

"Бедности стало больше. Если перед ковидом мы говорили о 22-23%, теперь мы говорим о 30%", — сказала Либанова, и добавила, что точно не может сказать, касается ли это всех украинцев или отдельных групп.

Таким образом, около трети населения страны живет на грани бедности.

Демографиня также отметила важную роль международной поддержки для украинской экономики. По ее словам, без финансовой помощи со стороны европейских партнеров ситуация могла бы стать гораздо сложнее.

"Вот давайте вспомним. Первая мировая война, да? Что, Германию оккупировали? Нет, она упала из-за экономических проблем, из-за того, что бюджет просто не выдержал этой нагрузки. Ну да я извиняюсь, у нас бы было то же самое", — сказала демограф.

Еще одной проблемой, обострившейся в условиях войны, Либанова назвала "застойную безработицу". По ее словам, речь идет о ситуации, когда люди ищут работу больше года, но не могут ее найти. Эксперт оценивает потенциальный резерв рабочей силы в Украине около одного миллиона человек. При этом наиболее уязвимыми остаются группы населения, которым сложно быстро адаптироваться к новым условиям рынка труда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, где в Европе меньше всего улыбаются. Украина заняла последнее место в рейтинге счастья.

Также "Комментарии" писали, что украинцы живут "от зарплаты до кредитов": почти 70% берут микрокредиты на выживание.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BkNwecbEO1Y&t=1126s
Теги:

Новости

Все новости