Скільки українців живе за межею бідності: демограф назвала точні цифри

В Україні приблизно 30% населення живе за межею бідності. Такий показник суттєво зріс після початку повномасштабної війни. Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Елла Лібанова.

Майже 30% українців живуть за межею бідності

Елла Лібанова у подкасті "Що з економікою?" розповіла, що нині на підконтрольній Україні території проживає близько 29-30 мільйонів людей, з яких 30% перебуває за межею бідності. Як пояснила демографиня, це й показник в Україні зріс після початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Бідності стало більше. Якщо перед ковідом ми говорили про 22-23%, тепер ми говоримо про 30%", — сказала Лібанова, і додала, що точно не може сказати, чи стосується це всіх українців, чи окремих груп.

Демографиня також наголосила на важливій ролі міжнародної підтримки для української економіки. За її словами, без фінансової допомоги з боку європейських партнерів ситуація могла б стати значно складнішою.

"Ось давайте згадаємо. Перша світова війна, так? Що, Німеччину окупували? Ні, вона впала через економічні проблеми, через те, що бюджет просто не витримав цього навантаження. Ну так я перепрошую, у нас би було те саме", — сказала демографиня.

Ще однією проблемою, яка загострилася в умовах війни, Лібанова назвала "застійне безробіття". За її словами, йдеться про ситуацію, коли люди шукають роботу понад рік, але не можуть її знайти. Експертка оцінює потенційний резерв робочої сили в Україні близько одного мільйона людей. При цьому найбільш уразливими залишаються групи населення, яким складно швидко адаптуватися до нових умов ринку праці.

