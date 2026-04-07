logo_ukra

BTC/USD

68349

ETH/USD

2089.48

USD/UAH

43.58

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Скільки українців живе за межею бідності: демограф назвала точні цифри
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки українців живе за межею бідності: демограф назвала точні цифри

Демограф Елла Лібанова заявила, що близько третини українців живе за межею бідності.

7 квітня 2026, 13:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Україні приблизно 30% населення живе за межею бідності. Такий показник суттєво зріс після початку повномасштабної війни. Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Елла Лібанова.

Майже 30% українців живуть за межею бідності

Елла Лібанова у подкасті "Що з економікою?" розповіла, що нині на підконтрольній Україні території проживає близько 29-30 мільйонів людей, з яких 30% перебуває за межею бідності. Як пояснила демографиня, це й показник в Україні зріс після початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Бідності стало більше. Якщо перед ковідом ми говорили про 22-23%, тепер ми говоримо про 30%", — сказала Лібанова, і додала, що точно не може сказати, чи стосується це всіх українців, чи окремих груп.

Таким чином, близько третини населення країни живе за межею бідності.

Демографиня також наголосила на важливій ролі міжнародної підтримки для української економіки. За її словами, без фінансової допомоги з боку європейських партнерів ситуація могла б стати значно складнішою.

"Ось давайте згадаємо. Перша світова війна, так? Що, Німеччину окупували? Ні, вона впала через економічні проблеми, через те, що бюджет просто не витримав цього навантаження. Ну так я перепрошую, у нас би було те саме", — сказала демографиня.

Ще однією проблемою, яка загострилася в умовах війни, Лібанова назвала "застійне безробіття". За її словами, йдеться про ситуацію, коли люди шукають роботу понад рік, але не можуть її знайти. Експертка оцінює потенційний резерв робочої сили в Україні близько одного мільйона людей. При цьому найбільш уразливими залишаються групи населення, яким складно швидко адаптуватися до нових умов ринку праці. 

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=BkNwecbEO1Y&t=1126s
Теги:

Новини

Всі новини