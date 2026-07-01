Скупать ли валюту: неожиданный прогноз по доллару

В кассах банков украинцы уже должны выложить за доллар не менее 45 гривен. Чего ждать от курса валюты в июле? Курс доллара и евро будет меняться прежде всего под влиянием каких факторов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс валют

Официально курс не перейдет за 45, по крайней мере, до 1 сентября

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников сразу обратил внимание на то, что сейчас стоит отталкиваться от того, что официальный курс Национального банка все же ниже 45 гривен за доллар. То есть, действительно обменники дают на продажу более 45, но официальный курс не перешел тот психологический рубеж, когда мы все ожидали, когда же доллар будет по 45 гривен.

"Все помнят, когда Владимир Зеленский пришел к власти, все говорили, что вот-вот доллар будет по 45, то есть это такой определенный символ – курс доллара по 45. Что же касается реалий, то сейчас немного, на несколько копеек гривна укрепилась. Это свидетельство того, что зашла куча денег помощи Европейской комиссии, других институтов. Эти деньги зачислены в бюджет по выгодному для государства курсу", – отметил эксперт.

По его мнению, скорее всего, если ничего не будет случаться чрезвычайного, то курс будет сохраняться ниже 45 гривен за доллар.

"Официально курс не перейдет за 45, по крайней мере, до 1 сентября. То есть и июль, и август он будет колебаться до 45. Отмечу, речь именно об официальном курсе. Что касается сентября и конца года, то, скорее всего, он перейдет за 45 и обещан 45,5, как среднегодовой курс", – прокомментировал Алексей Плотников.

Что касается каких-то факторов, которые могут повлиять на колебания курса, то эксперт говорит, что по-прежнему многое будет зависеть от ситуации на линии фронта.

"Если фронт не будет проседать, то курс гривны будет увереннее себя удерживать. Если же будут обратные процессы, то, скорее всего, гривна будет обесцениваться. Но опять же, есть партнерские отношения с международными финансовыми институтами, есть деньги Евросоюза, есть деньги Международного валютного фонда, есть меморандум с МВФ, есть деньги других структур Всемирного банка через 5 отдельных стран. Поэтому, я думаю, от этих факторов и будет зависеть, будет ли курс гривны по отношению к доллару постепенно меняться. Но будем оптимистично надеяться, что к 1 сентября, все же, через 45 не перейдем", – констатировал эксперт.

Вторая половина года будет проходить в существенной финансовой подпитке Украины деньгами с ЕС

Экономический эксперт Даниил Монин так прокомментировал ситуацию:

"В июне произошло важное событие – заседание ФРС, которое показало, что ФРС может поднять учётную ставку до конца года. Это привело к тому, что курс доллара к евро стал укрепляться из диапазона 1.15-.1.18 перешёл в диапазон 1.13-1.15. Но конец июня показал, что НБУ хочет удерживать официальный курс доллара ниже 45 гривен и снижал курс евро до 51. Хотя раньше он обычно девальвировал доллар и ревальвировал евро".

Эксперт продолжает, в конце месяца наконец-то пошли деньги от ЕС и теперь вторая половина года будет проходить в существенной финансовой подпитке Украины деньгами из ЕС, что предполагает рост международных резервов.

"На этом фоне НБУ скорее всего продолжит удерживать гривну ниже 45. А евро будет стоить соразмерно курсу евро/доллар. Если курс этот закрепится в диапазоне 1.13-1.15, то евро, скорее всего, будет колебаться около отметки 51", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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