Скупать ли валюту: неожиданный прогноз по доллару

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Кравцев Сергей
В кассах банков украинцы уже должны выложить за доллар не менее 45 гривен. Чего ждать от курса валюты в июле? Курс доллара и евро будет меняться прежде всего под влиянием каких факторов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Курс валют
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников сразу обратил внимание на то, что сейчас стоит отталкиваться от того, что официальный курс Национального банка все же ниже 45 гривен за доллар. То есть, действительно обменники дают на продажу более 45, но официальный курс не перешел тот психологический рубеж, когда мы все ожидали, когда же доллар будет по 45 гривен.
По его мнению, скорее всего, если ничего не будет случаться чрезвычайного, то курс будет сохраняться ниже 45 гривен за доллар.
Что касается каких-то факторов, которые могут повлиять на колебания курса, то эксперт говорит, что по-прежнему многое будет зависеть от ситуации на линии фронта.
Экономический эксперт Даниил Монин так прокомментировал ситуацию:
"В июне произошло важное событие – заседание ФРС, которое показало, что ФРС может поднять учётную ставку до конца года. Это привело к тому, что курс доллара к евро стал укрепляться из диапазона 1.15-.1.18 перешёл в диапазон 1.13-1.15. Но конец июня показал, что НБУ хочет удерживать официальный курс доллара ниже 45 гривен и снижал курс евро до 51. Хотя раньше он обычно девальвировал доллар и ревальвировал евро".
Эксперт продолжает, в конце месяца наконец-то пошли деньги от ЕС и теперь вторая половина года будет проходить в существенной финансовой подпитке Украины деньгами из ЕС, что предполагает рост международных резервов.
"На этом фоне НБУ скорее всего продолжит удерживать гривну ниже 45. А евро будет стоить соразмерно курсу евро/доллар. Если курс этот закрепится в диапазоне 1.13-1.15, то евро, скорее всего, будет колебаться около отметки 51", – подытожил собеседник портала "Комментарии".
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