Чи скуповувати валюту: несподіваний прогноз щодо долара

У касах банків українці вже мають викласти за долар не менше ніж 45 гривень. Чого чекати від курсу валюти у липні? Курс долара та євро змінюватиметься насамперед під впливом, яких факторів? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Курс валют

Офіційно курс не перейде за 45, принаймні до 1 вересня

Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, народний депутат V-VI скликань Олексій Плотніков відразу звернув увагу на те, що наразі варто відштовхуватися від того, що офіційний курс Національного банку, все ж таки, нижче 45 гривень за долар. Тобто дійсно, обмінники дають на продаж більше 45, але офіційний курс не перейшов той психологічний рубіж, коли ми всі очікували, коли ж долар буде по 45 гривень.

"Всі пам’ятають, коли Володимир Зеленський прийшов до влади, всі казали, що ось-ось долар буде по 45, тобто це такий певного роду символ – курс долара по 45. Що ж стосується реалій, то зараз трішки на кілька копійок гривня зміцнилося. Це свідчення про те, що зайшла купа грошей допомоги від Європейської комісії, від інших інституцій. Ці гроші зараховані до бюджету по вигідному для держави курсу", – зазначив експерт.

На його думку, скоріше за все, якщо нічого не буде траплятися надзвичайного, то курс буде зберігатися нижче 45 гривень за долар.

"Офіційно курс не перейде за 45, принаймні до 1 вересня. Тобто і липень, і серпень він буде коливатися десь до 45. Наголошу, мова саме про офіційний курс. Що стосується вересня і кінця року, то скоріше за все він перейде за 45 і обіцяний 45,5, як середньорічний курс", – прокоментував Олексій Плотніков.

Що стосується якихось факторів, які можуть вплинути на коливання курсу, то експерт говорить, що, як раніше, багато що буде залежати від ситуації на лінії фронту.

"Якщо фронт не буде просідати, то курс гривні буде більш впевнено себе втримувати. Якщо ж будуть зворотні процеси, то скоріше за все гривня буде знецінюватися. Але, знову ж таки, є партнерські стосунки з міжнародними фінансовими інституціями, є гроші Євросоюзу, є гроші Міжнародного валютного фонду, є меморандум з МВФ, є гроші інших структур Світового банку через 5 окремих країн. Тому, я думаю, від цих факторів і залежатиме, чи буде курс гривні до долара поступово змінюватися. Але будемо оптимістично сподіватися, що до 1 вересня, все ж таки, за 45 не перейдемо", – констатував експерт.

Друга половина року проходитиме у суттєвому фінансовому підживленні України грошима з ЄС

Економічний експерт Данило Монін так прокоментував ситуацію:

"У червні відбулася важлива подія – засідання ФРС, яке показало, що ФРС може підняти облікову ставку до кінця року. Це призвело до того, що курс долара до євро став зміцнюватись із діапазону 1.15-.1.18 перейшов у діапазон 1.13-1.15. Але кінець червня показав, що НБУ хоче утримувати офіційний курс долара нижче за 45 гривень і знижував курс євро до 51. Хоча раніше він зазвичай девальвував долар і ревальвував євро".

Експерт продовжує, наприкінці місяця нарешті пішли гроші від ЄС і тепер друга половина року проходитиме у суттєвому фінансовому підживленні України грошима з ЄС, що передбачає зростання міжнародних резервів.

"На цьому фоні НБУ швидше за все продовжить утримувати гривню нижче 45. А євро коштуватиме пропорційно курсу євро/долар. Якщо цей курс закріпиться в діапазоні 1.13-1.15, то євро, швидше за все, коливатиметься біля позначки 51", – підсумував співрозмовник порталу "Коментарі".

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