Украина с начала полномасштабной войны получила большое количество международной помощи, к принципам использования которой возникает все больше вопросов.

"Стоп-паразит": Фото из открытых источников

Чтобы бороться с хищением вероятными псевдоактивистами финансовой помощи партнеров в Украине организовали общественную инициативу "Стоп-паразит" (Grant Watch Ukraine), пишет издание "Униан".

Журналисты отмечают, что "Стоп-паразит" — это объединение неравнодушных граждан, решивших положить конец вероятному хищению профессиональными "общественными активистами" финансовой помощи, которую Украине оказывают международные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты и европейские страны.

В Украине, отмечает СМИ, сформировалась группа лиц, которых традиционно называют "соросятами", которая получает финансирование преимущественно из бюджетов США и стран Евросоюза. Эти люди, пишет издание, уже "захватили самые сочные отрасли экономики и медиа и сейчас пытаются прибрать в руки судебную власть".

Решения о выделении средств, отмечают журналисты, часто реализуются через дипломатические учреждения, взаимодействующие с местными партнерами. В этом контексте СМИ приводит примеры деятельности отдельных лиц, в частности, Виталия Шабунина, Александра Леменова и Михаила Жернакова, связывая их с грантовыми проектами и работой общественных организаций.

"Во всем цивилизованном мире активистами считают людей, которые после работы занимаются общественно-полезным трудом, тратя на это часть своих средств, заработанных в рабочее время. В Украине же этим словом стали называть предпринимателей, которые зарабатывают на том, что рекламируют определенные медицинские препараты по заказам фирм-производителей и проводят митинги на защиту сотрудников хищении бюджетных средств”, — говорится в сообщении.

Единственный способ лишить Украину профессиональных общественных активистов, отмечает издание, это противопоставить им реальных общественных активистов, которые действительно будут заниматься реформированием общественной жизни. А единственный способ остановить псевдоактивистов – это ударить по их доходам, отмечают журналисты.

“Нужна настоящая общественная организация, участники которой будут заниматься общественно-полезным трудом, а не набиванием собственных карманов – сбором информации о грантах, полученных из бюджетов западных стран украинскими “активистами”, и информированием грантодателей о том, чем "активисты" на самом деле занимаются и куда тратятся грантовские средства", — пишет издание.

Подробнее об общественной инициативе "Стоп-паразит" (Grant Watch Ukraine), отмечает СМИ, можно узнать на страницах организации в социальных сетях: Facebook, Threads и Instagram.

Издание напомнило, что ранее основатель Telegram Павел Дуров высказал критическую позицию по поводу роли отдельных неправительственных организаций и медиа в формировании информационной политики в Европе. В частности, он заявил, что ЕС пытается оправдать свое стремление к большему контролю (Chat Control) и цензуре (DSA) через контролируемые НПО и СМИ. Важно разоблачать все такие попытки манипуляции общественным мнением, потому что их используют, чтобы унести то, что осталось от наших свобод, пишет издание о мнении Дурова.



