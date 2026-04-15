Кречмаровская Наталия
Украина с начала полномасштабной войны получила большое количество международной помощи, к принципам использования которой возникает все больше вопросов.
"Стоп-паразит": Фото из открытых источников
Чтобы бороться с хищением вероятными псевдоактивистами финансовой помощи партнеров в Украине организовали общественную инициативу "Стоп-паразит" (Grant Watch Ukraine), пишет издание "Униан".
Журналисты отмечают, что "Стоп-паразит" — это объединение неравнодушных граждан, решивших положить конец вероятному хищению профессиональными "общественными активистами" финансовой помощи, которую Украине оказывают международные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты и европейские страны.
В Украине, отмечает СМИ, сформировалась группа лиц, которых традиционно называют "соросятами", которая получает финансирование преимущественно из бюджетов США и стран Евросоюза. Эти люди, пишет издание, уже "захватили самые сочные отрасли экономики и медиа и сейчас пытаются прибрать в руки судебную власть".
Решения о выделении средств, отмечают журналисты, часто реализуются через дипломатические учреждения, взаимодействующие с местными партнерами. В этом контексте СМИ приводит примеры деятельности отдельных лиц, в частности, Виталия Шабунина, Александра Леменова и Михаила Жернакова, связывая их с грантовыми проектами и работой общественных организаций.
Единственный способ лишить Украину профессиональных общественных активистов, отмечает издание, это противопоставить им реальных общественных активистов, которые действительно будут заниматься реформированием общественной жизни. А единственный способ остановить псевдоактивистов – это ударить по их доходам, отмечают журналисты.
Издание напомнило, что ранее основатель Telegram Павел Дуров высказал критическую позицию по поводу роли отдельных неправительственных организаций и медиа в формировании информационной политики в Европе. В частности, он заявил, что ЕС пытается оправдать свое стремление к большему контролю (Chat Control) и цензуре (DSA) через контролируемые НПО и СМИ. Важно разоблачать все такие попытки манипуляции общественным мнением, потому что их используют, чтобы унести то, что осталось от наших свобод, пишет издание о мнении Дурова.