Україна від початку повномасштабної війни отримала велику кількість міжнародної допомоги, до принципів використання якої виникає все більше питань.

Щоб боротися з розкраданням ймовірними псевдоактивістами фінансової допомоги партнерів в Україні організували громадську ініціативу “Стоп-паразит” (Grant Watch Ukraine), пише видання “Уніан”.

Журналісти зазначають, що “Стоп-паразит” – це об’єднання небайдужих громадян, що вирішили покласти край вірогідному розкраданню професійними “громадськими активістами” фінансової допомоги, яку Україні надають міжнародні партнери, передусім Сполучені Штати та європейські країни.

В Україні, наголошує ЗМІ, сформувалася група осіб, яких традиційно називають “соросятами”, що отримує фінансування переважно з бюджетів США та країн Євросоюзу. Ці люди, пише видання, вже “захопили найсоковитіші галузі економіки та медіа й зараз намагаються прибрати до рук судову владу”.

Рішення про виділення коштів, зазначають журналісти, часто реалізуються через дипломатичні установи, які взаємодіють з місцевими партнерами. У цьому контексті ЗМІ наводить приклади діяльності окремих осіб, зокрема Віталія Шабуніна, Олександра Лємєнова та Михайла Жернакова, пов’язуючи їх із грантовими проєктами та роботою громадських організацій.

“В усьому цивілізованому світі активістами вважають людей, які після роботи займаються суспільно-корисною працею, витрачаючи на це частину своїх коштів, зароблених у робочий час. В Україні ж цим словом стали називати підприємців, які заробляють на тому, що рекламують певні медичні препарати на замовлення фірм-виробників та проводять мітинги на захист співробітників правоохоронних органів, упійманих на хабарях, продажу справ чи розкраданні бюджетних коштів”, — йдеться в повідомленні.

Єдиний спосіб позбавити Україну професійних “громадських активістів”, зазначає видання, це протиставити їм реальних громадських активістів, які справді займатимуться реформуванням суспільного життя. А єдиний спосіб зупинити псевдоактивістів – це вдарити по їхніх доходах, зазначають журналісти.

“Потрібна справжня громадська організація, учасники якої займатимуться суспільно-корисною працею, а не набиванням власних кишень – збором інформації про гранти, отримані з бюджетів західних країн українськими “активістами”, та інформуванням грантодавців про те, чим “активісти” насправді займаються й куди витрачаються грантівські кошти”, — пише видання.

Видання нагадало, що раніше засновник Telegram Павєл Дуров висловив критичну позицію щодо ролі окремих неурядових організацій та медіа у формуванні інформаційної політики в Європі. Зокрема, він заявив, що ЄС намагається виправдати своє прагнення до більшого контролю (Chat Control) та цензури (DSA) через контрольовані НУО та ЗМІ. Важливо викривати всі такі спроби маніпуляції громадською думкою, бо їх використовують, щоб забрати те, що залишилося від наших свобод, пише видання про думку Дурова.



