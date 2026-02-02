В Украине февраль начался с укрепления официального курса гривны относительно иностранных валют. 2 февраля стоимость доллара, евро и злотого снизилась. Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ). Но в январе была совсем иная картина, когда гривна постепенно теряла вес. Станет ли меньше курсовых перепадов в феврале? Что будет с долларом и евро в феврале, какой курс можно спрогнозировать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс валют

С финансированием дефицита бюджета в первом квартале будут проблемы

Экономический эксперт Даниил Монин отметил, прогнозировать поведение курса евро относительно доллара очень проблематично сейчас, поскольку он сильно подвержен манипуляциям на фоне конфронтации Европы и США по Гренландии, когда 27 января курс евро-доллар вышел на отметку 1.20.

Даниил Монин добавляет, в целом сейчас видится, что НБУ на рост евро реагирует снижением курса доллара и стабилизацией курса евро.

"Я также вижу, что с финансированием дефицита бюджета в первом квартале будут проблемы... НБУ утверждает, что Украина подпишет меморандум с МВФ в конце февраля... Но я вижу, что то, что Минфин хочет провести программу МВФ с уничтожением ФОПов и вечным военным сбором 5%. Думаю, голосование этих вопросов может привести к нехватке голосов в парламенте и тогда НБУ вероятно продолжит ослаблять курс", – отметил эксперт.

Поэтому, уточняет Даниил Монин, скорее всего видится курс 43-44 по доллару и 51-52 по евро.

Стремительных колебаний евро и доллара не будет

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников так прокомментировал ситуацию:

"Что касается курса гривны к курсу доллара, то параметры между 42 и 43 гривнами сохранятся в течение этого месяца. Каких-либо чрезвычайных колебаний в одну или другую сторону я не прогнозирую. Происходящее у нас сейчас с долларом – это, так сказать, управляемая девальвация. Учитывая вопросы с наполнением государственного бюджета, государству выгодно, чтобы иностранные деньги, которые идут на наполнение государственного бюджета, конвертировались по более высокому курсу. Таким образом, курс доллара подошел к тем параметрам, которые есть сейчас".

Эксперт обратил внимание, что утвержденный курс доллара на этот год – это чуть больше 45 грн. Так что медленными темпами, но до конца года эти параметры все-таки будут достигнуты.

"Что касается курса евро, то известно, что у нас курс доллара сначала перечисляется в курс евро, а потом уже через доллар перечисляется в гривну. Поэтому отношение доллара к зоне евро интересно для нас именно таким путем. Евро сейчас дорожало и почти достигло уровня 1, 20, что является следствием противоречий между США и Европой. Политика Соединенных штатов, начиная от пошлин до других параметров, регулируемых Федеральной резервной системой, вызывает беспокойство в Европе", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его словам, многое другое происходит, что заставляет дорожать то же евро. Европейский Центробанк задействует разные механизмы, чтобы притормозить удорожание евро, ведь это начинает сдерживать экспорт европейских товаров.

При этом Алексей Плотников подчеркивает, что он лично пока не прогнозирует в ближайшее время каких-то событий в мире, которые привели бы к непредсказуемым колебаниям, как евро, так и доллара.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне споров США и ЕС появился тревожный прогноз по доллару и евро: какая валюта взлетит.