Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Украине февраль начался с укрепления официального курса гривны относительно иностранных валют. 2 февраля стоимость доллара, евро и злотого снизилась. Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ). Но в январе была совсем иная картина, когда гривна постепенно теряла вес. Станет ли меньше курсовых перепадов в феврале? Что будет с долларом и евро в феврале, какой курс можно спрогнозировать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Курс валют
Экономический эксперт Даниил Монин отметил, прогнозировать поведение курса евро относительно доллара очень проблематично сейчас, поскольку он сильно подвержен манипуляциям на фоне конфронтации Европы и США по Гренландии, когда 27 января курс евро-доллар вышел на отметку 1.20.
Даниил Монин добавляет, в целом сейчас видится, что НБУ на рост евро реагирует снижением курса доллара и стабилизацией курса евро.
Поэтому, уточняет Даниил Монин, скорее всего видится курс 43-44 по доллару и 51-52 по евро.
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников так прокомментировал ситуацию:
Эксперт обратил внимание, что утвержденный курс доллара на этот год – это чуть больше 45 грн. Так что медленными темпами, но до конца года эти параметры все-таки будут достигнуты.
По его словам, многое другое происходит, что заставляет дорожать то же евро. Европейский Центробанк задействует разные механизмы, чтобы притормозить удорожание евро, ведь это начинает сдерживать экспорт европейских товаров.
При этом Алексей Плотников подчеркивает, что он лично пока не прогнозирует в ближайшее время каких-то событий в мире, которые привели бы к непредсказуемым колебаниям, как евро, так и доллара.
Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне споров США и ЕС появился тревожный прогноз по доллару и евро: какая валюта взлетит.