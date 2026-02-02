Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Україні лютий розпочався із зміцнення офіційного курсу гривні щодо іноземних валют. 2 лютого вартість долара, євро та злотого знизилася. Про це свідчать дані Національного банку (НБУ). Але у січні була зовсім інша картина, коли гривня поступово втрачала вагу. Чи стане менше курсових перепадів у лютому? Що буде з доларом та євро у лютому, який курс можна спрогнозувати? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.
Курс валют
Економічний експерт Данило Монін зазначив, прогнозувати поведінку курсу євро щодо долара дуже проблематично зараз, оскільки він дуже схильний до маніпуляцій на тлі конфронтації Європи та США по Гренландії, коли 27 січня курс євро-долар вийшов на позначку 1.20.
Данило Монін додає, загалом зараз бачиться, що НБУ на зростання євро реагує зниженням курсу долара та стабілізацією курсу євро.
Тому, уточнює Данило Монін, швидше за все бачиться курс 43-44 за доларом та 51-52 за євро.
Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, народний депутат V-VI скликань Олексій Плотніков так прокоментував ситуацію:
Експерт зверну увагу, що затверджений курс долара на цей рік – це трохи більше 45 грн. Тож повільними темпами, але до кінця року ці параметри все-таки будуть досягнуті.
За його словами, багато чого іншого відбувається, що змушує дорожчати те саме євро. Європейський Центробанк задіює різні механізми, щоб пригальмувати здорожчання євро, адже це починає стримувати експорт європейських товарів.
При цьому Олексій Плотніков підкреслює, що він особисто наразі не прогнозує найближчий час якихось подій у світі, які б призвели до непередбачуваних коливань, як євро, так і долару.
Читайте також на порталі "Коментарі" — на тлі суперечок США та ЄС з'явився тривожний прогноз щодо долара та євро: яка валюта злетить.