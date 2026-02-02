В Україні лютий розпочався із зміцнення офіційного курсу гривні щодо іноземних валют. 2 лютого вартість долара, євро та злотого знизилася. Про це свідчать дані Національного банку (НБУ). Але у січні була зовсім інша картина, коли гривня поступово втрачала вагу. Чи стане менше курсових перепадів у лютому? Що буде з доларом та євро у лютому, який курс можна спрогнозувати? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Курс валют

З фінансуванням дефіциту бюджету у першому кварталі будуть проблеми

Економічний експерт Данило Монін зазначив, прогнозувати поведінку курсу євро щодо долара дуже проблематично зараз, оскільки він дуже схильний до маніпуляцій на тлі конфронтації Європи та США по Гренландії, коли 27 січня курс євро-долар вийшов на позначку 1.20.

Данило Монін додає, загалом зараз бачиться, що НБУ на зростання євро реагує зниженням курсу долара та стабілізацією курсу євро.

"Я також бачу, що з фінансуванням дефіциту бюджету в першому кварталі будуть проблеми... НБУ стверджує, що Україна підпише меморандум із МВФ наприкінці лютого... Але я бачу, що те, що Мінфін хоче провести програму МВФ зі знищенням ФОПів та вічним військовим збором 5%. Думаю, голосування цих питань може призвести до нестачі голосів у парламенті і тоді НБУ, ймовірно, продовжить послаблювати курс", – зазначив експерт.

Тому, уточнює Данило Монін, швидше за все бачиться курс 43-44 за доларом та 51-52 за євро.

Стрімких коливань євро та долара не буде

Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, народний депутат V-VI скликань Олексій Плотніков так прокоментував ситуацію:

"Що стосується курсу гривні до курсу долара, то параметри між 42 і 43 гривнями збережуться протягом цього місяця. Якихось надзвичайних коливань в одну чи другу сторону я не прогнозую. Те, що відбувається у нас зараз з доларом – це, так би мовити, керована девальвація. Враховуючи питання з наповненням державного бюджету, державі вигідно, щоб ті іноземні гроші, які ідуть на наповнення державного бюджету, конвертувалися по більш високому курсу. Таким чином курс долара підійшов до тих параметрів, якими є зараз".

Експерт зверну увагу, що затверджений курс долара на цей рік – це трохи більше 45 грн. Тож повільними темпами, але до кінця року ці параметри все-таки будуть досягнуті.

"Що стосується курсу євро, то відомо, що у нас курс долара спочатку перераховується до курсу євро, а потім вже через долар перераховується до гривні. Тому відношення долара до зони євро для нас цікаве саме таким шляхом. Євро зараз здорожчало і майже досягнуло рівня 1, 20, що є наслідком протиріч між США та Європою. Політика Сполучених штатів починаючи від мит до інших параметрів, що регулюються Федеральною резервною системою, викликає занепокоєння в Європі", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

За його словами, багато чого іншого відбувається, що змушує дорожчати те саме євро. Європейський Центробанк задіює різні механізми, щоб пригальмувати здорожчання євро, адже це починає стримувати експорт європейських товарів.

При цьому Олексій Плотніков підкреслює, що він особисто наразі не прогнозує найближчий час якихось подій у світі, які б призвели до непередбачуваних коливань, як євро, так і долару.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на тлі суперечок США та ЄС з'явився тривожний прогноз щодо долара та євро: яка валюта злетить.