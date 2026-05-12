Стоимость проезда в Украине в 2026 году: где самый дорогой и самый дешевый транспорт (ИНФОГРАФИКА)

Стоимость проезда в общественном транспорте в Украине в 2026 существенно отличается в зависимости от города. Если в одних областных центрах украинцы могут воспользоваться транспортом менее чем за 10 гривен, то в других одна поездка обходится в 25-30 гривен. Больше всего на тарифы влияют расходы на горючее, состояние коммунального транспорта и решение местных властей.

Самые низкие тарифы зафиксированы в Харькове, где муниципальный транспорт остается безвозмездным. Одними из самых доступных также являются Херсон, Киев, Сумы и Кропивницкий. В столице метро, автобусы, трамваи и троллейбусы стоят 8 гривен, в то время как в Херсоне троллейбусный билет можно приобрести за 6 гривен.

В большинстве украинских городов стоимость проезда уже находится в пределах 15-20 гривен. Именно такой уровень тарифов сейчас имеют Одесса, Тернополь, Запорожье, Ровно, Черкассы и Житомир. В Днепре электротранспорт остается относительно дешевым – 10 гривен, однако цены на маршрутки поднялись до 23 гривен.

Самый дорогой общественный транспорт в настоящее время во Львове, Ивано-Франковске и Полтаве. В Ужгороде тариф также приблизился к 23 гривнам. Во Львове поездка наличными стоит 25 гривен, а в частных маршрутках Харькова цены достигают 30 гривен.

Постепенное удорожание проезда связано с ростом расходов перевозчиков, дефицитом водителей и необходимостью обновления транспорта. В то же время часть городов пытается сдерживать тарифы из-за социальной чувствительности вопроса и нагрузки на бюджеты.

Таким образом, разница между городами в ценах на транспорт остается значительной: от безвозмездного транспорта в Харькове до маршруток по 30 гривен.

