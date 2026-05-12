Вартість проїзду в Україні у 2026 році: де найдорожчий і найдешевший транспорт (ІНФОГРАФІКА)

Вартість проїзду у громадському транспорті в Україні у 2026 році суттєво відрізняється залежно від міста. Якщо в одних обласних центрах українці можуть скористатися транспортом менш ніж за 10 гривень, то в інших одна поїздка вже обходиться у 25-30 гривень. Найбільше на тарифи впливають витрати на пальне, стан комунального транспорту та рішення місцевої влади.

Вартість проїзду в Україні у 2026 році. comments.ua/

Найнижчі тарифи нині зафіксовані у Харкові, де муніципальний транспорт залишається безоплатним. Одними з найдоступніших також є Херсон, Київ, Суми та Кропивницький. У столиці метро, автобуси, трамваї та тролейбуси коштують 8 гривень, тоді як у Херсоні тролейбусний квиток можна придбати за 6 гривень.

У більшості українських міст вартість проїзду вже перебуває у межах 15-20 гривень. Саме такий рівень тарифів зараз мають Одеса, Тернопіль, Запоріжжя, Рівне, Черкаси та Житомир. У Дніпрі електротранспорт залишається відносно дешевим — 10 гривень, однак ціни на маршрутки піднялися до 23 гривень.

Найдорожчий громадський транспорт нині у Львові, Івано-Франківську та Полтаві. В Ужгороді тариф також наблизився до 23 гривень. У Львові поїздка готівкою коштує 25 гривень, а в приватних маршрутках Харкова ціни сягають 30 гривень.

Поступове подорожчання проїзду пов’язане зі зростанням витрат перевізників, дефіцитом водіїв та необхідністю оновлення транспорту. Водночас частина міст намагається стримувати тарифи через соціальну чутливість питання та навантаження на бюджети.

Таким чином, різниця між містами у цінах на транспорт залишається значною: від безоплатного транспорту у Харкові до маршруток по 30 гривень.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що Кличко анонсував зміну вартості проїзду в Києві.

Також "Коментарі" писали, що владу у Харкові назвали "комунальним соціалізмом" через безкоштовний проїзд.