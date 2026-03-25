Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Финансы 2026 Свириденко задекларировала почти 5 млн: откуда деньги
Свириденко задекларировала почти 5 млн: откуда деньги

Премьер-министр Юлия Свириденко задекларировала доходы за 2025 год — большую часть составляют гонорары за преподавание

25 марта 2026, 11:41
Ткачова Марія

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обнародовала декларацию о доходах и имуществе за 2025 год, в которой указала общий доход в размере 4,76 млн. гривен.

Сколько зарабатывает Свириденко

Наибольшую часть этой суммы составляют гонорары и другие выплаты за преподавательскую деятельность в Киевской школе экономики – 3,24 млн. грн. В то же время заработная плата в должности премьер-министра составила 1,37 млн грн.

Кроме того, Свириденко задекларировала 144 тысяч гривен дохода от сдачи имущества в аренду. Отмечается, что недвижимость сдается Сергею Дерлеменко, который является отцом ее ребенка, однако как член семьи в декларации не указан.

По сбережениям, в декларации указано 139 тысяч гривен на банковских счетах, 100 тысяч гривен гарантийного депозита по договору аренды, а также 10 тысяч долларов наличными.

В собственности премьер-министра — квартиры в Киеве и Чернигове, земельный участок в Черниговской области. Кроме того, она арендует жилье в столице.

Свириденко также пользуется автомобилем BMW X3 2016 выпуска.

Стоит отметить, что и в предыдущей декларации за 2024 год значительную часть доходов составляли выплаты от Киевской школы экономики — тогда речь шла о 3,1 млн. грн.

Эти суммы ранее вызвали публичный резонанс. В частности, президент KSE Тимофей Милованов отмечал, что размер выплат для преподавателей такого уровня может быть внушительным, ведь университет применяет отдельные подходы к оплате труда известных специалистов и государственных деятелей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Верховной Раде Украины возникла ситуация, которая ставит под угрозу проведение полноценного заседания. На начало работы парламента в сессионном зале зарегистрировались только 171 народный депутат.



Источник: https://public.nazk.gov.ua/documents/5fcdb466-d66a-4ad8-80d4-288e63108718
