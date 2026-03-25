Свириденко задекларировала почти 5 млн: откуда деньги

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обнародовала декларацию о доходах и имуществе за 2025 год, в которой указала общий доход в размере 4,76 млн. гривен.

Сколько зарабатывает Свириденко

Наибольшую часть этой суммы составляют гонорары и другие выплаты за преподавательскую деятельность в Киевской школе экономики – 3,24 млн. грн. В то же время заработная плата в должности премьер-министра составила 1,37 млн грн.

Кроме того, Свириденко задекларировала 144 тысяч гривен дохода от сдачи имущества в аренду. Отмечается, что недвижимость сдается Сергею Дерлеменко, который является отцом ее ребенка, однако как член семьи в декларации не указан.

По сбережениям, в декларации указано 139 тысяч гривен на банковских счетах, 100 тысяч гривен гарантийного депозита по договору аренды, а также 10 тысяч долларов наличными.

В собственности премьер-министра — квартиры в Киеве и Чернигове, земельный участок в Черниговской области. Кроме того, она арендует жилье в столице.

Свириденко также пользуется автомобилем BMW X3 2016 выпуска.

Стоит отметить, что и в предыдущей декларации за 2024 год значительную часть доходов составляли выплаты от Киевской школы экономики — тогда речь шла о 3,1 млн. грн.

Эти суммы ранее вызвали публичный резонанс. В частности, президент KSE Тимофей Милованов отмечал, что размер выплат для преподавателей такого уровня может быть внушительным, ведь университет применяет отдельные подходы к оплате труда известных специалистов и государственных деятелей.



