Свириденко задекларувала майже 5 млн: звідки гроші

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко оприлюднила декларацію про доходи та майно за 2025 рік, у якій вказала загальний дохід у розмірі 4,76 млн гривень.

Скільки заробляє Свириденко

Найбільшу частину цієї суми становлять гонорари та інші виплати за викладацьку діяльність у Київській школі економіки — 3,24 млн грн. Водночас заробітна плата на посаді прем’єр-міністра склала 1,37 млн грн.

Крім того, Свириденко задекларувала 144 тисячі гривень доходу від здачі майна в оренду. Зазначається, що нерухомість здається Сергію Дерлеменку, який є батьком її дитини, однак як член сім’ї в декларації не вказаний.

Щодо заощаджень, у декларації зазначено 139 тисяч гривень на банківських рахунках, 100 тисяч гривень гарантійного депозиту за договором оренди, а також 10 тисяч доларів готівкою.

У власності прем’єр-міністра — квартири в Києві та Чернігові, земельна ділянка в Чернігівській області. Окрім цього, вона орендує житло в столиці.

Свириденко також користується автомобілем BMW X3 2016 року випуску.

Варто зазначити, що і в попередній декларації за 2024 рік значну частину доходів становили виплати від Київської школи економіки — тоді йшлося про 3,1 млн грн.

Ці суми раніше викликали суспільний резонанс. Зокрема, президент KSE Тимофій Милованов зазначав, що розмір виплат для викладачів такого рівня може бути значним, адже університет застосовує окремі підходи до оплати праці відомих фахівців і державних діячів.



