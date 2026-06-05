Такого обвала еще не было: где оказалась гривна в мировом антирейтинге валют

Украинская гривна вошла в число наиболее потерявших валют в цене по отношению к доллару США с начала 2026 года. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg, обнародованные в инфографике по динамике мировых валют за период с 31 декабря 2025 по 29 мая 2026 года.

Гривна. Фото: из открытых источников

Согласно рейтингу, гривна заняла 137 место среди 148 валют и активов, продемонстрировав понижение на 4,68%. Таким образом, украинская валюта оказалась на 11-й строчке среди самых слабых валют мира по итогам первых пяти месяцев года.

Худшую динамику показали, в частности, индийская рупия, турецкая лира, египетский фунт, ганский седи и ливийский динар. Именно валюта Ливии стала абсолютным аутсайдером рейтинга, обрушившись более чем на 16%.

В то же время список самых успешных валют возглавила замбийская пятнашка, которая укрепилась более чем на 20%. В тройку лидеров также вошли израильский шекель и российский рубль, которые прибавили более 13% и 11% соответственно.

Эксперты отмечают, что позиции гривны продолжают зависеть от ряда факторов, связанных с войной. Прежде всего, это значительные бюджетные расходы, потребность во внешнем финансировании и постоянные риски безопасности. Дополнительное давление создают импортные потребности в экономике и высокий спрос на иностранную валюту.

В то же время, ситуация на валютном рынке остается контролируемой. Национальный банк продолжает активно использовать валютные интервенции для сглаживания резких колебаний курса и поддержания финансовой устойчивости.

Финансовые аналитики напоминают, что валютные рейтинги отражают не только внутреннюю экономическую ситуацию в отдельных странах. На курсы оказывают влияние также глобальные процессы – решения центральных банков, цены на сырье, состояние международной торговли, геополитические риски и настроения инвесторов. Однако почти 5-процентное ослабление гривни свидетельствует, что девальвационное давление на украинскую валюту в 2026 году пока сохраняется.

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